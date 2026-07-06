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El camping Marbella Playa vuelve este verano: 429 parcelas y a menos de 100 metros de la playa de Las Cañas

El complejo ofrecerá a los usuarios piscina, sauna, servicio de lavandería y conexión Wi-Fi

Acceso principal al Camping Marbella Playa.

Acceso principal al Camping Marbella Playa. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

El histórico camping Marbella Playa reabrirá sus puertas el próximo agosto.

Con más de 50 años de historia, la propiedad del equipamiento cuenta con un proyecto de reposicionamiento y reapertura.

La actuación mantiene la tipología clásica y funcional de camping, enfocado en parcelas para caravanas y autocaravanas, complementado con la modernización y la calidad en sus servicios.

El complejo cuenta con un total de 429 parcelas con superficies que oscilan entre los 40 y los 70 metros cuadrados.

Entre sus principales prestaciones y zonas comunes, el establecimiento ofrecerá piscina, sauna, servicio de lavandería, conexión Wi-Fi, suministro eléctrico de 16A y un kiosco dentro del recinto.

Ubicación del histórico camping Marbella Playa

Ubicado en la antigua N-340, el complejo destaca por encontrarse a una distancia de unos 100 metros del mar y ofrecerá a sus huéspedes un acceso directo a la playa de Las Cañas, una de las más emblemáticas de Marbella por su arena fina y suave.

La propiedad del equipamiento pretende mantener una estrecha interrelación con el entorno de Marbella y la Costa del Sol, «buscando crear sinergias con proveedores locales y potenciar la rica oferta turística, natural y de playa que caracteriza a la región», señala.

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La reapertura del emblemático establecimiento servirá para que Marbella, uno de los principales destinos turísticos de España, amplíe la oferta de hoteles y viviendas de uso turístico que ofrece a los visitantes.

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