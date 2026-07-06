Turismo
El camping Marbella Playa vuelve este verano: 429 parcelas y a menos de 100 metros de la playa de Las Cañas
El complejo ofrecerá a los usuarios piscina, sauna, servicio de lavandería y conexión Wi-Fi
El histórico camping Marbella Playa reabrirá sus puertas el próximo agosto.
Con más de 50 años de historia, la propiedad del equipamiento cuenta con un proyecto de reposicionamiento y reapertura.
La actuación mantiene la tipología clásica y funcional de camping, enfocado en parcelas para caravanas y autocaravanas, complementado con la modernización y la calidad en sus servicios.
El complejo cuenta con un total de 429 parcelas con superficies que oscilan entre los 40 y los 70 metros cuadrados.
Entre sus principales prestaciones y zonas comunes, el establecimiento ofrecerá piscina, sauna, servicio de lavandería, conexión Wi-Fi, suministro eléctrico de 16A y un kiosco dentro del recinto.
Ubicación del histórico camping Marbella Playa
Ubicado en la antigua N-340, el complejo destaca por encontrarse a una distancia de unos 100 metros del mar y ofrecerá a sus huéspedes un acceso directo a la playa de Las Cañas, una de las más emblemáticas de Marbella por su arena fina y suave.
La propiedad del equipamiento pretende mantener una estrecha interrelación con el entorno de Marbella y la Costa del Sol, «buscando crear sinergias con proveedores locales y potenciar la rica oferta turística, natural y de playa que caracteriza a la región», señala.
La reapertura del emblemático establecimiento servirá para que Marbella, uno de los principales destinos turísticos de España, amplíe la oferta de hoteles y viviendas de uso turístico que ofrece a los visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Localizan en San Pedro de Alcántara el navío 'Fernando', un buque de la Armada Española naufragado en 1760
- El PP de Marbella aprueba en solitario la ordenanza que regula el estacionamiento
- Condenado el hijastro de la alcaldesa de Marbella a 9 años de cárcel por tráfico de drogas
- Abre en Marbella 'El Lago Club', un resort residencial sostenible con una amplia oferta de ocio, deporte y bienestar
- Detenido en Marbella uno de los fugitivos más buscados de Canadá por tráfico de drogas y organización criminal
- El turismo 'premium' impulsa a Marbella: la rentabilidad hotelera alcanza cifras históricas con más de 291.000 pernoctaciones
- Marbella luce ya las diez banderas que reconocen la calidad de sus playas
- Impulsan en Marbella cinco cursos gratuitos para facilitar la inserción laboral