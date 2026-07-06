Ocio
La Feria del Libro de San Pedro Alcántara durará hasta el 12 de julio
San Pedro Alcántara celebrará hasta el 12 de julio su tradicional Feria del Libro, que tiene lugar en horario de 10.30 a 13.30 y de 19.00 a 22.00 horas.
Las casetas están situadas en la calle Marqués del Duero, en el cruce con la calle Jerez, que acogerá por su parte las distintas presentaciones y talleres programados.
En esta edición participarán la Librería Delta, Librería Low Cost, Ediciones Algorfa y Ediciones Bukmeran, que pondrán a disposición del público una amplia selección de publicaciones y novedades, favoreciendo el contacto directo entre autores, editoriales y aficionados a la lectura.
La programación de la agenda cultural correspondiente a la Feria del Libro de San Pedro Alcántara concluirá el jueves 9 de julio, a las 20.30 horas, con la presentación de ‘Los desterrados’, el nuevo poemario del autor sampedreño Domingo César Ayala.
Estructurada en un preámbulo, el poemario de Ayala recoge cinco cantos y un epílogo.
La publicación profundiza en el desarraigo, el exilio emocional y la experiencia de quienes transitan caminos alejados de las convenciones sociales.
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