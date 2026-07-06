La Guardia Civil rescata en aguas de Marbella a dos pescadores que abandonaron su lancha y eran arrastrados por la corriente

La Guardia Civil ha rescatado en aguas de Marbella a dos pescadores que abandonaron su embarcación, uno de ellos para ayudar al otro, y no pudieron regresar a la misma por la fuerza de la corriente.

La Comandancia de Málaga ha informado este lunes de que los hechos se produjeron el pasado 1 de julio en una zona conocida como el Placer de las Bóvedas, un monte submarino localizado a unas 5 millas náuticas de la costa y considerado un paraíso para buceadores y pescadores por su gran riqueza. Según el instituto armado, uno de los dos tripulantes de la embarcación se lanzó al agua sin chaleco salvavidas para recoger un pescado de unos ocho kilos que se había quedado a la deriva tras pescarlo y comenzó a tener problemas para regresar a la lancha por la fuerte corriente, que lo alejaba cada vez más de la misma.

Abandono total de la embarcación

Entonces, su compañero hizo lo que nunca se debe hacer, abandonar la embarcación sin medidas de seguridad para ayudarle, corriendo la misma suerte que el primero. Afortunadamente, a los efectivos del buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, que se encontraban en la zona haciendo labores de vigilancia con un dron, les llamó la atención la presencia de una embarcación fondeada en la zona aparentemente sin tripulantes. Al sobrevolar la lancha con el dispositivo, comprobaron que dos personas intentaban regresar a la misma sin éxito, por lo que la patrullera envió rápidamente una lancha que los rescató en buen estado de salud. En el vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver que uno de los pescadores nada hacia la embarcación del instituto armado con el pescado por el que se había arrojado al mar.