La menor noruega desaparecida en Puerto Banús es la víctima del atropello mortal con fuga en Mijas

Nikoline, la menor noruega de 17 años desaparecida en Puerto Banús (Marbella), es la víctima del atropello mortal que se produjo en la madrugada del lunes en la A-7 a su paso por Mijas, según ha confirmado la Policía Nacional.

La joven intentó cruzar la autovía por una zona no habilitada para ello y fue arrollada por un vehículo que circulaba en sentido Marbella y se dio a la fuga, tal y como adelantó La Opinión. La Guardia Civil de Tráfico inició entonces las pesquisas para dar con el paradero del conductor, que todavía no se ha localizado, según confirman a este periódico fuentes de la Benemérita. La víctima no llevaba documentación encima.

La familia de Nikoline había pedido colaboración ciudadana para tratar de localizarla después de que se le perdiera la pista durante la madrugada en Puerto Banús. La joven se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol y, según había difundido su entorno, tenía previsto regresar este lunes a Noruega.

La desaparición fue denunciada ante la Policía Nacional, según las informaciones publicadas. El aviso familiar, recogido también por medios internacionales, situaba la última pista de la joven en la discoteca Funky Buddha, en Puerto Banús, donde se encontraba con otros jóvenes noruegos tras el partido de la selección de su país.

Última vez vista en Puerto Banús

De acuerdo con el relato difundido por la familia, Nikoline fue vista por última vez durante la noche en el entorno de Funky Buddha, una conocida discoteca de la zona de ocio de Puerto Banús. Una amiga habría perdido el contacto con ella durante la madrugada y, poco después, su teléfono dejó de dar señal.

La joven estaba en Marbella junto a otros jóvenes noruegos. Su entorno ha iniciado una llamada pública para localizar a personas que pudieran haber coincidido con ella durante la noche o que dispongan de cualquier dato que ayude a reconstruir sus últimos movimientos.

Una chica "muy feliz y cariñosa"

Fuentes del entorno familiar de Nikoline, la menor noruega desaparecida en Puerto Banús, en Marbella, han descrito a la joven como «una chica muy feliz y cariñosa» y recordaban que tenía previsto regresar este lunes a Noruega para celebrar un cumpleaños con sus amigos.

El entorno de la familia subraya además que Nikoline mantenía una comunicación muy estrecha con su madre. «Siempre estaba en contacto con ella, también durante las noches», señalan las mismas fuentes, que admiten que resultó especialmente extraño que no se comunicara con su familia durante la noche de su desaparición.

El entorno familiar insiste en que la menor conocía la zona, ya que «no era la primera vez de Nikoline ni en Marbella ni en Puerto Banús». Pese a la preocupación, la familia mantenía la esperanza de que la joven pudiera ser localizada cuanto antes. «La familia tiene la esperanza de que Nikoline regrese a casa», trasladan.