La nueva terraza que hará más llevadera la estancia de los niños ingresados en el Hospital Costa del Sol

La Fundación San Lázaro y el Hospital Universitario Costa del Sol, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar el bienestar y la comodidad de los menores hospitalizados en el centro sanitario.

La población infantil de la zona de influencia del Hospital Universitario Costa del Sol serán los máximos beneficiados del proyecto, que consiste en potenciar un área de Pediatría que atiende a 72.500 menores de 15 años y a menores de 18 años de otras especialidades quirúrgicas. En 2025, el centro médico acogió a casi 500 pacientes menores de 14 años con una estancia media de 3.1 días, por lo que la finalidad de este convenio es mejorar la estancia de estos,

Una nueva área de ocio al aire libre

En el centro sanitario se creará un nuevo entorno acogedor, lúdico y de esparcimiento para humanizar la estancia y mejorar el estado de ánimo y de recuperación de los pacientes pediátricos, según ha señalado la Junta en un comunicado.

El acuerdo consiste en la adecuación de la cubierta de la pasarela de unión de los edificios A y B de la quinta planta del centro sanitario. Un acceso directo que, desde la zona de hospitalización 5100, se transformará en una área recreativa al aire libre para los pacientes ingresados en la planta de pediatría, con su nuevo nombre: 'La terraza de San Lázaro'.

La unidad de hospitalización cuenta con 20 camas y cinco más en el Hospital de Día Pediátrico. En 2025, el centro médico acogió a casi 500 pacientes menores de 14 años con una estancia media de 3.1 días.

Tras las finalizar las obras se colocará una placa conmemorativa para la Fundación San Lázaro, en agradecimiento a la labor y la donación altruista para la financiación del proyecto.

El convenio ha sido firmado por el director gerente del Hospital Universitario Costa del Sol, Antonio Luis Cansino Osuna; la directora gerente del SAS, Valle García Sánchez, y el presidente de la Fundación San Lázaro, Iván de Arteaga y del Alcázar.

El acuerdo se enmarca dentro de las líneas estratégicas del IV Plan de Salud Andaluz, el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana del SAS. Una organización que fomenta las alianzas con organizaciones ciudadanas y entidades sin ánimo de lucro para potenciar activos de salud en la sociedad.