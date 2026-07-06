Puerto Banús estrena la ‘pop up’ de Sephora entre yates, belleza y ambiente de verano

Puerto Banús, uno de las marinas más emblemáticas del sur de Europa, luce, con la llegada del verano, su mejor imagen. Y ahora también lo pueden hacer los vecinos y turistas que visitan el enclave portuario.

La cadena de distribución de productos de belleza Sephora, una de las de mayor tamaño de Europa, cuenta desde inicios de mes con con una ‘pop up’ experiencial en el Muelle de Honor del Puerto Deportivo de Puerto Banús, que permanece abierta de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 h a 21:00 horas.

En el establecimiento, los asistentes pueden descubrir los productos de belleza de la temporada, retocarse el maquillaje, aplicarse un tatuaje temporal, refrescarse con una bruma, inmortalizar la experiencia en el photocall o participar en un concurso de rasca y gana con premios y sorpresas para los ganadores.

Además, los asistentes reciben un ‘Beauty Passport’ que pueden sellar en los tres puntos clave del recorrido, integrado por ‘touch-up station’, photocall y ‘charm bar’, hasta completar todas las estaciones.

Al conseguirlo, reciben un rasca y gana con acceso a más sorpresas.

Puerto Banús se convierte así en la segunda parada del tour veraniego de Sephora, una iniciativa con la que la marca minorista de belleza acerca sus propuestas más estivales a algunos de los destinos más emblemáticos de la temporada.

La marca arrancó su tour veraniego con la inauguración de su primera ‘pop up’ en el port Vell de Barcelona y que estuvo activa del 22 al 28 de junio.

Tras su paso por el enclave portuario de Marbella, la experiencia continuará en Ibiza, en el centro comercial Ibiza Gallery, del 10 al 25 de julio.

«Sol, arena y mar. Estos son los tres ingredientes claves que tienen en común los tres destinos que acogen las ‘pop ups’ experienciales de Sephora durante los meses de junio y julio. Cada destino cuenta, además, con experiencias exclusivas que, en el caso de Puerto Banús, en Marbella, consisten en un ‘charm bar’ para personalizar el producto o accesorio elegido», señala la marca de productos cosméticos.

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Sephora, fundada en 1969 en la ciudad francesa de Limoges, cuenta con cerca de 50.000 empleadas que operan en 35 mercados.