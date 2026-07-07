Así era Nikoline, la joven noruega atropellada en la A-7 por un camión que se dio a la fuga: “Una chica muy feliz y cariñosa”

“Una chica muy feliz y cariñosa”. Así describe la familia a Nikoline, la menor noruega de 17 años atropellada en la madrugada de este lunes en la A-7 a su paso por Mijas, según ha confirmado la Policía Nacional.

El atropello mortal se produjo sobre las 5.20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7, en sentido Marbella, a la altura de Mijas Costa. La víctima fue arrollada por un vehículo que, según los primeros testimonios recabados, continuó la marcha tras el impacto. La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta la investigación para localizar al conductor, que se dio a la fuga.

Según ha podido saber este periódico, la joven no llevaba documentación encima en el momento del accidente, lo que dificultó inicialmente su identificación. En un primer momento trascendió únicamente que la víctima era una peatona.

Varios testigos llamaron al teléfono de Emergencias 112 para alertar de que una mujer había sido atropellada y se encontraba en la calzada. Uno de los alertantes explicó que varios conductores se detuvieron para tratar de asistirla, mientras que el vehículo implicado siguió circulando. El centro coordinador movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los sanitarios del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento.

Una joven “muy feliz y cariñosa”

Fuentes del entorno familiar describían a Nikoline como “una chica muy feliz y cariñosa”. La joven, de 17 años, tenía previsto volver este lunes a Noruega para celebrar un cumpleaños con sus amigos.

Su familia subrayaba además la estrecha relación que mantenía con su madre. “Siempre estaba en contacto con ella, también durante las noches”, señalaban las mismas fuentes, que reconocían que les resultó especialmente extraño que no se comunicara con su familia durante la noche de su desaparición.

El entorno familiar insistía también en que la menor conocía la zona, ya que no era la primera vez que Nikoline estaba en Marbella ni en Puerto Banús. Hasta la confirmación de su fallecimiento, la familia mantenía la esperanza de que la joven pudiera ser localizada cuanto antes.

Desaparecida en Puerto Banús

La familia de Nikoline había pedido colaboración ciudadana para localizarla después de que se le perdiera la pista durante la madrugada en Puerto Banús, en Marbella. La joven se encontraba de vacaciones en la Costa del Sol junto a otros jóvenes noruegos y, según había difundido su entorno, tenía previsto regresar este lunes a Noruega.

La desaparición fue denunciada ante la Policía Nacional. El aviso familiar, recogido también por medios internacionales, situaba la última pista de la menor en la discoteca Funky Buddha, una conocida sala de la zona de ocio de Puerto Banús, donde había estado con otros jóvenes noruegos tras el partido de la selección de su país.

De acuerdo con el relato difundido por la familia, una amiga perdió el contacto con Nikoline durante la madrugada y, poco después, su teléfono dejó de dar señal. Desde entonces, su entorno había iniciado una llamada pública para localizar a personas que hubieran coincidido con ella esa noche o que pudieran aportar cualquier dato para reconstruir sus últimos movimientos.