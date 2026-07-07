Plásticos y maderas, principales residuos en las aguas de las playas de la Costa del Sol

Los plásticos y las maderas son los residuos más comunes en las aguas de las playas de la Costa del Sol, según los resultados de las recogidas de las embarcaciones que gestiona la Mancomunidad de Municipios para la conservación en verano del litoral, uno de los principales atractivos turísticos de la comarca.

En comparación con el mismo mes de 2025, el volumen acumulado de residuos que registraron los barcos el pasado junio bajó de 33,3 metros cúbicos a 29,26.

Además, se pasó de 26,6 metros cúbicos de recogida de residuos plásticos en junio de 2025 a 23,6 metros cúbicos el pasado mes, lo que supone una reducción del 11,2 por ciento en un año.

«En comparación con el año anterior, se observa una disminución en la cantidad de plásticos, maderas, algas, materia orgánica y otros residuos. Esta reducción podría estar relacionada con una mayor concienciación ambiental y una mejor gestión de los residuos, aunque también puede deberse a que la temporada alta de verano aún no ha comenzado», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Félix Romero.

Los municipios en los que más residuos recogieron las embarcaciones en junio fueron Marbella, con 6,40 metros cúbicos; Estepona, con 6,27 metros cúbicos; y Benalmádena, con 4,56 metros cúbicos.

Los municipios con una menor recogida de residuos fueron Casares, con 0,29 metros cúbicos de desechos; y Manilva, con algo más de 1,1 metros cúbicos.