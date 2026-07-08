Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plazas-puente sobre el río GuadalmedinaFeria Taurina de Málaga 2026VPO en la UniversidadMapa de la Comic-Con 2026Municipios más caros de MálagaServicio público de bicicletasAgresión a un médico en el Hospital CivilMálaga CF
instagramlinkedin

Equipamientos

Izquierda Unida pide facilidades para la cesión del edificio de Comandancia en Marbella

La coalición de izquierdas reclama al Ayuntamiento que colabore con el Gobierno central para ceder el edificio a usos sociales

Vecinos pasean por las inmediaciones del inmueble que albergó la Comandancia de Marina.

Vecinos pasean por las inmediaciones del inmueble que albergó la Comandancia de Marina. / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

IU pide al Ayuntamiento de Marbella que colabore con el Gobierno central para posibilitar la cesión del edificio de la Comandancia de Marina y destine el edificio a usos sociales.

La coalición de izquierdas ha anunciado que presentará una iniciativa al respecto en el Congreso de los Diputados, pero ha reclamado al Consistorio que dé «un paso al frente en favor de las necesidades de los vecinos», aspecto, que, según IU, no hace.

«La cesión de este edificio por parte del Gobierno central a Marbella requiere de la buena voluntad y de que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, dé pasos suficientes y brinde un edificio alternativo para que las funciones que aquí se desempeñan se puedan desarrollar en un edificio nuevo. Por lo tanto, hace falta que el Consistorio, más que quejarse, se ponga a trabajar», señala la coalición de izquierdas.

IU recuerda que la cesión del edificio de la Comandancia de Marina, uno de los más emblemáticos de Marbella, es una petición que reivindica desde 2012 y acusa al PP de frenarla cuando gobernaba el país.

Noticias relacionadas

«Ahora nos encontramos, sorprendentemente, que reclama la cesión», señala IU.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La menor noruega desaparecida en Puerto Banús es la víctima del atropello en Mijas
  2. La Guardia Civil rescata en aguas de Marbella a dos pescadores que abandonaron su lancha y eran arrastrados por la corriente
  3. Así era Nikoline, la joven noruega atropellada en la A-7 por un camión que se dio a la fuga: “Una chica muy feliz y cariñosa”
  4. El camping Marbella Playa vuelve este verano: 429 parcelas y a menos de 100 metros de la playa de Las Cañas
  5. Localizan en San Pedro de Alcántara el navío 'Fernando', un buque de la Armada Española naufragado en 1760
  6. Condenado el hijastro de la alcaldesa de Marbella a 9 años de cárcel por tráfico de drogas
  7. Los cipreses de la discordia
  8. Abre en Marbella 'El Lago Club', un resort residencial sostenible con una amplia oferta de ocio, deporte y bienestar

Izquierda Unida pide facilidades para la cesión del edificio de Comandancia en Marbella

Izquierda Unida pide facilidades para la cesión del edificio de Comandancia en Marbella

Multas de 900 euros por depositar la basura fuera de horario en Marbella

Multas de 900 euros por depositar la basura fuera de horario en Marbella

Marbella eleva a 15.000 euros el límite para obras sin licencia y amplía las exenciones

Marbella eleva a 15.000 euros el límite para obras sin licencia y amplía las exenciones

La menor noruega desaparecida en Puerto Banús es la víctima del atropello mortal con fuga en Mijas

La menor noruega desaparecida en Puerto Banús es la víctima del atropello mortal con fuga en Mijas

Así era Nikoline, la joven noruega atropellada en la A-7 por un camión que se dio a la fuga: “Una chica muy feliz y cariñosa”

Así era Nikoline, la joven noruega atropellada en la A-7 por un camión que se dio a la fuga: “Una chica muy feliz y cariñosa”

Plásticos y maderas, principales residuos en las aguas de las playas de la Costa del Sol

Plásticos y maderas, principales residuos en las aguas de las playas de la Costa del Sol

La Guardia Civil rescata en aguas de Marbella a dos pescadores que abandonaron su lancha y eran arrastrados por la corriente

Antidroga pide prisión provisional para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por riesgo de fuga

Antidroga pide prisión provisional para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por riesgo de fuga
Tracking Pixel Contents