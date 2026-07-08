Izquierda Unida pide facilidades para la cesión del edificio de Comandancia en Marbella

IU pide al Ayuntamiento de Marbella que colabore con el Gobierno central para posibilitar la cesión del edificio de la Comandancia de Marina y destine el edificio a usos sociales.

La coalición de izquierdas ha anunciado que presentará una iniciativa al respecto en el Congreso de los Diputados, pero ha reclamado al Consistorio que dé «un paso al frente en favor de las necesidades de los vecinos», aspecto, que, según IU, no hace.

«La cesión de este edificio por parte del Gobierno central a Marbella requiere de la buena voluntad y de que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, dé pasos suficientes y brinde un edificio alternativo para que las funciones que aquí se desempeñan se puedan desarrollar en un edificio nuevo. Por lo tanto, hace falta que el Consistorio, más que quejarse, se ponga a trabajar», señala la coalición de izquierdas.

IU recuerda que la cesión del edificio de la Comandancia de Marina, uno de los más emblemáticos de Marbella, es una petición que reivindica desde 2012 y acusa al PP de frenarla cuando gobernaba el país.

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«Ahora nos encontramos, sorprendentemente, que reclama la cesión», señala IU.