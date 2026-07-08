Obras
Marbella eleva a 15.000 euros el límite para obras sin licencia y amplía las exenciones
El Ayuntamiento busca agilizar las actuaciones urbanísticas en el municipio
El Ayuntamiento anunció este martes que iniciará el procedimiento para modificar la ordenanza que regula el otorgamiento de licencias de obras en Marbella para elevar de 10.000 a 15.000 euros el límite económico de las actuaciones que podrán ejecutarse sin necesidad de solicitar permiso.
La iniciativa contempla además la ampliación del catálogo de intervenciones que quedarán exentas de este trámite administrativo.
El proceso comenzará en los próximos días con la publicación de la propuesta en la página web municipal para abrir un periodo de recepción de sugerencias por parte de los vecinos. Una vez concluida esta fase, que tendrá una duración de veinte días, se elaborará un borrador de modificación que será sometido a aprobación inicial.
Posteriormente se abrirá un nuevo periodo de información pública para la presentación de alegaciones, que serán estudiadas antes de la aprobación definitiva del texto.
De esta forma, la modificación del texto se espera que quede aprobada antes de que finalice 2026 y entre en vigor a inicios de 2027.
«La intensa actividad urbanística que registra el municipio nos obliga a seguir adaptando la normativa para ofrecer más agilidad y cercanía a los ciudadanos», señala el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.
Entre las intervenciones que pueden acogerse a este régimen figuran reformas de baños, sustitución de ventanas y puertas, trabajos de climatización y otras actuaciones de escasa entidad técnica.
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