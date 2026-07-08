Multas de 900 euros por depositar la basura fuera de horario en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella trata de evitar que este verano, el último antes de las elecciones locales de 2027, se vuelvan a ver las escenas de bolsas de basura y residuos diseminados en los alrededores de los contenedores que se repitieron con demasiada frecuencia los dos últimos estíos; y que dañaron la imagen de un municipio que vive del turismo y ocasionaron fuertes críticas de las pymes del municipio.

El equipo de Gobierno recuerda que la ordenanza prohíbe depositar residuos en lugares no autorizados, abandonar basura en la vía pública o junto a los contenedores, verter residuos a la red de alcantarillado o utilizar los contenedores para materiales no permitidos, como escombros, muebles, líquidos, animales muertos o residuos especiales o peligrosos. Y advierte de que el incumplimiento de los horarios de depósito está tipificado como infracción leve y puede ser sancionado con multas de hasta 900 euros.

Un mayor correctivo para el bolsillo de los ciudadanos supondría el vertido incontrolado de sustancias, lo que podría constituir una infracción grave o muy grave, en función del daño ocasionado o del riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente, con sanciones que llegan a los 45.000 euros en el caso de las graves; y hasta el 1,7 millones de euros en las muy graves.

La no recogida de los excrementos de las mascotas en la vía pública está tipificada como infracción leve y puede ser sancionada con apercibimiento o multas de hasta 750 euros.

El duro régimen sancionador ante el incumplimiento de las ordenanzas se complementa con la renovación de la cartelería con información ciudadana para tratar de favorecer «el buen uso de los espacios públicos».

La medida contempla la colocación de 80 elementos de señalización, distribuidos en 50 informativos sobre los horarios de depósito de residuos; 20 relativos a la obligación de recoger los excrementos de los animales de compañía; y diez sobre la prohibición de realizar vertidos.

«La iniciativa forma parte del compromiso municipal con el mantenimiento de la ciudad, la mejora de su imagen y la protección del entorno urbano», señala el equipo de Gobierno.

Las medidas que ha emprendido el Ayuntamiento para hacer cumplir las ordenanzas sobre limpieza incluyen el uso, por parte de la Policía Local, de la red de videocámaras de vigilancia, integrada por cerca de 350 monitores en diferentes puntos del municipio, para controlar los hábitos de depósito de basuras de los ciudadanos.