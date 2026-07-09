El alga asiática vuelve a arribar a las playas de Marbella en pleno verano

El alga asiática, una de las principales amenazas para las playas, vuelve a arribar a las costas del litoral de Marbella en cantidades desmesuradas. Y lo hace, además, con la campaña estival, la más importante para el desarrollo económico del municipio, ya comenzada.

Sólo en el transcurso del año, los operarios municipales han retirado del litoral de Marbella y San Pedro Alcántara, de unos 27 kilómetros de extensión, más de 10.000 toneladas de algas asiáticas, el doble de las cerca de 5.300 toneladas eliminadas en todo 2025. En todo 2024, los servicios operativos locales retiraron unas 2.500 toneladas.

Maquinaria pesada retira restos de alga invasora en la playa de Nueva Andalucía. / L.O.

Inversión alta para la retirada del alga asiática

El Consistorio ha invertido en las labores de retirada de esta especie invasora procedente del océano Pacífico más de un millón de euros y periódicamente reclama al Gobierno central refuerzos ante las dificultades para asumir con recursos humanos, materiales y económicos propios la gestión de las toneladas de la alga invasora que se acumula en el litoral.

«La situación empeora de forma alarmante. Se trata de una emergencia ambiental», señala el concejal de Playas, Diego López, sobre la situación en la que se encuentran unos equipamientos que constituyen el principal reclamo de Marbella en los circuitos del turismo nacional e internacional.

López achaca al Gobierno central que se cruce de brazos ante el «esfuerzo» que, en su opinión, realiza el resto de administraciones públicas para eliminar de las playa un residuo que, al secarse bajo el sol estival, produce malos olores, atrae a insectos y afea la imagen del litoral. En el caso de Marbella, las algas reducen también los espacios de arena de un litoral que pierde superficie con suma facilidad.

«El Gobierno tendría que financiar los costes extraordinarios que soportan los ayuntamientos o aprobar un plan contra el alga invasora», agrega López.

Restos de algas invasoras en la orilla de la costa. / La Opinión

"Incapaz de poner remedio a este problema"

El PSOE recuerda que la Junta de Andalucía ha cobrado durante cuatro años a los ayuntamientos un impuesto, ya eliminado, para gestionar este tipo de residuos, a pesar de lo cual «ha sido incapaz de ponerle remedio».

«La Junta tendría que invertir en los gastos extraordinarios de los ayuntamientos contra el alga asiática todo lo que ha cobrado. Ha hecho una gestión nefasta», apunta el edil socialista Adrián Jiménez.

La polémica sobre la gestión del alga asiática se produce en uno de los destinos turísticos más importantes de Andalucía, una comunidad autónoma que es pionera en la valorización de restos orgánicos, con centros destacados ubicados en Córdoba con más de 30 años de experiencia.