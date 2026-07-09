Ocio
Organizan en Marbella una carrera para fomentar el deporte al aire libre
La Marbella Fun Race, que partirá desde Puerto Banús, busca promover un estilo de vida saludable entre residentes y visitantes con un recorrido accesible
El municipio albergará el 26 de julio la primera edición de la ‘Marbella Fun Race’, una cita cuyo objetivo es fomentar la práctica deportiva al aire libre y promover un estilo de vida saludable.
La marcha, cuya salida será a las 08.30 horas desde el Jardín de Europa de Puerto Banús, tiene un carácter no competitivo, contará con un recorrido de cinco kilómetros de longitud y está dirigida a participantes de todas las edades y niveles.
El recorrido discurrirá por el Paseo Marítimo, con salida junto a la Oficina de Turismo de Puerto Banús, en el Paseo Alberto Vidiella, y punto de giro a la altura de Puente Romano, para regresar al mismo enclave donde estará instalada la meta.
La carrera contará con corredores que residen en el municipio y visitantes, por lo que estos últimos dispondrán así de una alternativa para hacer ejercicio físico en sus vacaciones.
La marcha contará también con actividades paralelas, entre las que figuran actuaciones musicales a cargo de la Marbella DJ Academy, sesiones de yoga el día previo y antes de la salida de la carrera o una zona de recuperación y animación en la meta.
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