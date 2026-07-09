Equipamientos
Permitirán el uso hotelero en el polígono industrial de San Pedro Alcántara
El Ayuntamiento de Marbella busca así revitalizar una de las zonas del municipio más infrautilizadas
El polígono industrial de San Pedro Alcántara albergará usos hoteleros para tratar de dinamizar la zona, según anunció este miércoles el teniente alcalde de la localidad, Javier García.
El Ayuntamiento cuenta con una propuesta de modificación de las normas urbanísticas municipales que afecta al polígono industrial de San Pedro Alcántara y que servirá también para ampliar las alturas de los locales, realizar edificaciones sobre cubierta y lograr un mayor aprovechamiento de los sótanos.
Las actuaciones adquieren especial relevancia ante la limitación de suelos del recinto industrial de San Pedro.
«Son medidas que generan actividad económica y dinamizan las actividades que se desarrollan en el polígono», según el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.
La modificación de las normas urbanísticas municipales servirá también para desarrollar edificaciones de planta baja más dos alturas y ático «donde resulte compatible con la ordenación» en el centro de San Pedro.
El proceso para modificar las normas urbanísticas se encuentra en una fase de aceptación de sugerencias.
Tras la aprobación inicial, el Ayuntamiento abrirá un periodo de exposición pública para que vecinos y empresarios puedan presentar de manera formal alegaciones o indicaciones.
El Ayuntamiento confía en que la modificación urbanística pueda impulsar la actividad económica y favorecer la habitabilidad, uno de los grandes problemas sociales del municipio.
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