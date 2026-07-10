Equipamientos
Marbella retrasa a 2027 la entrada en servicio de la residencia de mayores de Trapiche del Prado
El Ayuntamiento asegura que trabaja para «reducir al máximo» los plazos de la apertura
El Ayuntamiento de Marbella ha retrasado hasta, al menos, el inicio de 2027 la entrada en funcionamiento de la residencia de mayores de Trapiche del Prado, la primera de carácter público que tendrá el municipio y uno de los equipamientos más demandados por los vecinos.
El equipo de Gobierno asegura que trabaja de forma paralela en diferentes procedimientos para «reducir al máximo los plazos de apertura del centro» y que tramita la adquisición del mobiliario y el pliego para la gestión de la residencia «con el objetivo de que pueda abrir sus puertas lo antes posible».
El pasado enero, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció que las obras de la residencia de mayores terminarían en junio y que el equipamiento entraría en funcionamiento en el transcurso del año.
El complejo asistencial se desarrolla sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados de superficie ubicada en la zona norte y que cedió una familia de Marbella al Ayuntamiento a cambio de que albergará una residencia pública para los mayores del municipio.
El equipamiento contará con zonas ajardinadas, dos edificios residenciales, habitaciones equipadas con baño propio y luminosidad natural, además de espacios comunes destinados a tratar de mejorar la calidad de vida de los futuros usuarios.
El proyecto acumula años de retraso. El Gobierno local puso la primera piedra en 2009 y, desde entonces, ha anunciado la ejecución del proyecto en diferentes ocasiones.
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