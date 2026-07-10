Ocio
San Pedro Alcántara alberga este sábado un festival de flamenco
El evento reúne sobre el escenario a destacadas figuras del panorama flamenco
El Centro de Artes Escénicas La Alcoholera acogerá el sábado, a partir de las 22.00 horas, la 43 edición del Festival de Cante Flamenco de San Pedro Alcántara, una de las citas culturales más consolidadas del verano en el municipio.
El evento cultural, que estará presentado por el periodista y experto en flamenco Salvador de la Peña, y reunirá sobre el escenario a destacadas figuras del panorama flamenco, como Jesús Méndez, Remedios Reyes, Filo de los Patios y Caracolillo de Cádiz al cante; o Vicente Santiago, Julio Romero, Juan Benjumea y Manuel Jero al toque. El baile correrá a cargo de María Montaño.
«Es importante el esfuerzo que supone confeccionar cada edición un cartel de primer nivel. Se trata de un trabajo que comienza, prácticamente, al finalizar el festival anterior para poder contar con artistas de reconocido prestigio dentro del panorama flamenco», explica el presidente de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, Miguel Camacho.
La organizadora del evento, la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara, una de las asociaciones culturales más antiguas del municipio.
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