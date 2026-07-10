Solidaridad
Tres bomberos de Marbella tras ayudar en el rescate de víctimas en los terremotos de Venezuela: «La devastación ha sido enorme»
Los bomberos han empleado unos días de descanso para trasladarse al enclave turístico venezolano de La Guaira, uno de los más afectados tras los dos terremotos de gran magnitud que han asolado al país caribeño, y colaborar en las tareas de rescate de los supervivientes
Han intervenido de urgencia para salvar vidas en los terremotos de Venezuela, algunas de ellas a contrarreloj a medida que transcurrían los días, en una zona devastada por dos terremotos de gran magnitud y prácticamente consecutivos que hicieron temblar al resto del mundo tras conocer sus consecuencias.
Los bomberos marbellíes José Luis Rubio, Antonio Medina y Francisco Macías, integrantes de la organización Bomberos por el Mundo, formaron parte del operativo internacional desplegado en Venezuela para prestar apoyo a la población afectada en La Guaira, una de las áreas más castigadas por el desastre natural.
Bomberos desplazados junto a un perro de rescate
Los tres efectivos, que acaban de regresar del país caribeño, se desplazaron junto a un perro de rescate horas después de que el mundo conociera el reguero de edificios demolidos, personas desaparecidas o fallecidas bajo los cascotes y el caos en el que quedó Venezuela tras los temblores de tierra.
La única prioridad de los tres efectivos marbellíes, que han aprovechado sus días de descanso para formar parte del dispositivo de rescate de Bomberos por el Mundo, era ponerse al servicio de las autoridades venezolanas y de la organización internacional que coordinaba la emergencia tras concluir un desplazamientos hasta Venezuela no exento de dificultades ante el estado en el que quedó el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.
"Escenario desolador"
Una vez llegados a La Guaira, los tres efectivos locales se encontraron con un panorama desolador. «Era una zona turística en la que había muchas familias pasando sus vacaciones. El escenario era desolador», señala el cabo José Luis Rubio.
«Nos hemos encontrado con una situación muy compleja, que tras los dos terremotos de gran intensidad han dejado una devastación enorme», agrega el bombero que, junto a dos compañeros, han permanecido seis días en Venezuela, cuatro de ellos dedicados a un intenso trabajo sobre el terreno y expuestos a altas temperaturas.
Escasez de medios
Los tres efectivos locales dormían junto a las zonas en las que intervenían y trabajaron prácticamente día y noche durante toda la misión en unas condiciones muy difíciles por la situación logística y la escasez de medios disponibles.
La comunidad venezolana que residen en Marbella ha canalizado material sanitario y de primeros auxilios para socorrer a sus compatriotas en el país caribeño.
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