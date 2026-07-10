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Tres bomberos de Marbella tras ayudar en el rescate de víctimas en los terremotos de Venezuela: «La devastación ha sido enorme»

Los bomberos han empleado unos días de descanso para trasladarse al enclave turístico venezolano de La Guaira, uno de los más afectados tras los dos terremotos de gran magnitud que han asolado al país caribeño, y colaborar en las tareas de rescate de los supervivientes

Los tres efectivos locales, recibidos por autoridades municipales y el jefe de Cuerpo de los Bomberos.

Los tres efectivos locales, recibidos por autoridades municipales y el jefe de Cuerpo de los Bomberos. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

Han intervenido de urgencia para salvar vidas en los terremotos de Venezuela, algunas de ellas a contrarreloj a medida que transcurrían los días, en una zona devastada por dos terremotos de gran magnitud y prácticamente consecutivos que hicieron temblar al resto del mundo tras conocer sus consecuencias.

Los bomberos marbellíes José Luis Rubio, Antonio Medina y Francisco Macías, integrantes de la organización Bomberos por el Mundo, formaron parte del operativo internacional desplegado en Venezuela para prestar apoyo a la población afectada en La Guaira, una de las áreas más castigadas por el desastre natural.

July 5, 2026, Caraballeda, Venezuela (Bolivarian Republic of: EDITOR'S NOTE: These images contain graphic content, including deceased victims. Viewer discretion is advised. CARABALLEDA, LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 5, 2026: Rescue and recovery teams continue recovering the bodies of victims from beneath the rubble of collapsed buildings in Caraballeda, La Guaira state, following the devastating earthquakes that struck Venezuela's Caribbean coast. Emergency personnel are continuing search and recovery operations across the affected areas as authorities report more than 3,340 fatalities and over 16,470 injuries, with additional victims still believed to be trapped beneath the debris. Photo by Laura De Chiclana / JNA PRESS.,Image: 1114865214, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;Venezuela;Caraballeda;La;Guaira;earthquake;twin;ea;Press;XZPIM_TC_60211.jpg;20260705_zia_n323_348.jpg;Recovery Teams Continue Recovering Victims Following Deadly Earthquake In Venezuela

Panorama desolador en Venezuela tras los terremotos. / Laura De Chiclana

Bomberos desplazados junto a un perro de rescate

Los tres efectivos, que acaban de regresar del país caribeño, se desplazaron junto a un perro de rescate horas después de que el mundo conociera el reguero de edificios demolidos, personas desaparecidas o fallecidas bajo los cascotes y el caos en el que quedó Venezuela tras los temblores de tierra.

La única prioridad de los tres efectivos marbellíes, que han aprovechado sus días de descanso para formar parte del dispositivo de rescate de Bomberos por el Mundo, era ponerse al servicio de las autoridades venezolanas y de la organización internacional que coordinaba la emergencia tras concluir un desplazamientos hasta Venezuela no exento de dificultades ante el estado en el que quedó el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

July 5, 2026, Caraballeda, Venezuela (Bolivarian Republic of: EDITOR'S NOTE: These images contain graphic content, including deceased victims. Viewer discretion is advised. CARABALLEDA, LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 5, 2026: Rescue and recovery teams continue recovering the bodies of victims from beneath the rubble of collapsed buildings in Caraballeda, La Guaira state, following the devastating earthquakes that struck Venezuela's Caribbean coast. Emergency personnel are continuing search and recovery operations across the affected areas as authorities report more than 3,340 fatalities and over 16,470 injuries, with additional victims still believed to be trapped beneath the debris. Photo by Laura De Chiclana / JNA PRESS.,Image: 1114865245, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;Venezuela;Caraballeda;La;Guaira;earthquake;twin;ea;Press;XZPIM_TC_60198.jpg;20260705_zia_n323_342.jpg;Recovery Teams Continue Recovering Victims Following Deadly Earthquake In Venezuela

La escasez de medios para los rescates ha sido la tónica habitual en la tragedia. / Laura De Chiclana

"Escenario desolador"

Una vez llegados a La Guaira, los tres efectivos locales se encontraron con un panorama desolador. «Era una zona turística en la que había muchas familias pasando sus vacaciones. El escenario era desolador», señala el cabo José Luis Rubio.

«Nos hemos encontrado con una situación muy compleja, que tras los dos terremotos de gran intensidad han dejado una devastación enorme», agrega el bombero que, junto a dos compañeros, han permanecido seis días en Venezuela, cuatro de ellos dedicados a un intenso trabajo sobre el terreno y expuestos a altas temperaturas.

July 4, 2026, Caracas, Venezuela (Bolivarian Republic of: CARACAS, VENEZUELA - JULY 3, 2026: Search-and-rescue teams continue operations at the site of a collapsed residential building in Caracas following the devastating earthquakes that struck Venezuela's northern Caribbean region. Emergency responders searched the rubble for victims while heavy machinery assisted in clearing debris. According to the latest official figures, at least 3,342 people have been killed, more than 16,400 injured and over 17,000 displaced by the disaster. Photo by Laura De Chiclana / JNA Press.,Image: 1114754419, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 06/07/2026. Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;Caracas;Venezuela;earthquake;earthquakes;twin;s;Press;XZPIM_TC_59703.jpg;20260704_zia_n323_644.jpg;Search And Recovery Operations Continue At Collapsed Building In Caracas

Equipos de rescate internacionales intentando salvar vidas. / Laura De Chiclana

Escasez de medios

Los tres efectivos locales dormían junto a las zonas en las que intervenían y trabajaron prácticamente día y noche durante toda la misión en unas condiciones muy difíciles por la situación logística y la escasez de medios disponibles.

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La comunidad venezolana que residen en Marbella ha canalizado material sanitario y de primeros auxilios para socorrer a sus compatriotas en el país caribeño.

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