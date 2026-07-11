El lujo de Puerto Banús se viste de gastronomía con la propuesta de Mario Sandoval

Puerto Banús es en un referente de la náutica, el turismo de compra y de ocio y el lujo. Esta noche pasará a ser también un ejemplo de la gastronomía más exclusiva con un menú que elaborará uno de los chefs más reconocidos de la cocina española y que se inspira en la historia de la marina marbellí.

El Muelle de Honor del enclave portuario albergará una velada en la que unos 300 comensales degustarán la propuesta con la que el chef Mario Sandoval ha captado, a través de ingredientes y sabores, los cerca de 60 años de existencia de Puerto Banús y la diversidad cultural de la Costa del Sol.

La velada comenzará con una reinterpretación del clásico cóctel de langostinos elaborada con producto de la zona y frutas tropicales; y continuará con una lubina de estero andaluza trabajada entre el ceviche y el escabeche, fusionando cítricos y vinagre de Jerez.

El menú contará como plato principal con una elaboración de ternera con especias Ras el Hanout como guiño a la influencia del mundo árabe y culminará con una tarta de pistacho.

«La experiencia ha sido concebida cuidando hasta el último detalle, desde la puesta en escena hasta la selección de la vajilla, la mantelería y la cristalería, con el objetivo de ofrecer a los asistentes una cena muy especial», señala el chef, reconocido con dos estrellas de la guía gastronómica Michelin, tres soles Repsol y Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en 2013.

«Andalucía ha sido una parte importante de mi vida y de mi carrera profesional porque sus productos, sus vinos y su cultura gastronómica han influido mucho en mi forma de entender la cocina», agrega el chef, que cuenta también con una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad.

La velada será la cuarta gala gastronómica que alberga Puerto Banús y la primera en la que participa un chef con dos estrellas Michelin.

«La participación de Mario Sandoval convierte esta edición en un auténtico privilegio. Poder sumar su capacidad de innovación y su mirada gastronómica a los valores de excelencia que impulsamos en Puerto Banús supone un honor», destaca el CEO del enclave portuario, Juan Núñez, sobre un evento que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Marbella.

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