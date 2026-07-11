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Socorristas realizan 1.500 actuaciones en un mes en las playas de Marbella

El dispositivo de seguridad llevó a cabo en junio unas 500 intervenciones en materia de salvamento

Uno de los socorristas del dispositivo de seguridad de Marbella.

Uno de los socorristas del dispositivo de seguridad de Marbella. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

El servicio de socorrismo que vela por la seguridad en las playas de Marbella y San Pedro Alcántara durante el verano realizó cerca de 1.500 actuaciones en junio, el primer mes desde la entrada en funcionamiento del dispositivo.

En materia de salvamento se contabilizaron cerca de 500 intervenciones, de las que más de 260 correspondieron a acciones preventivas dirigidas a usuarios; 132, a actuaciones motivadas por la bandera amarilla y 62, a labores preventivas desde embarcación.

En el ámbito sanitario, el dispositivo protagonizó cerca de 400 actuaciones, la mayor parte de ellas relacionadas, principalmente, con picaduras de medusas o heridas.

El informe del servicio de socorrismo también recoge 602 incidencias vinculadas al cumplimiento de la ordenanza municipal, muchas de ellas relacionadas con la convivencia y el uso adecuado del litoral, como la presencia de perros, bañistas en zonas náuticas o avisos por suciedad.

Estas actuaciones forman parte del trabajo diario de control, información y mantenimiento que se desarrolla para garantizar la mejor experiencia tanto a residentes como a visitantes.

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El dispositivo de seguridad cuenta con 55 socorristas distribuidos en 19 módulos de salvamento, el refuerzo de la Unidad de Playa de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, además de medios tecnológicos como drones, cámaras corporales y la red municipal de videovigilancia.

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