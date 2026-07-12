El Cine de Verano de Marbella incluirá ocho proyecciones

La programación del Cine de Verano contará con ocho proyecciones repartidas por los cuatro distritos de Marbella.

El programa se desarrollará hasta el 21 de agosto, con sesiones al aire libre que comenzarán a las 22.00 horas y con entrada gratuita.

El parque del Mediterráneo, en Marbella, acogerá una sesión el 31 de julio, con ‘Coco’, mientras que el 21 de agosto pondrá el broche final a la programación en este distrito con la película ‘Lilo & Stitch’ en su versión de acción real.

En San Pedro Alcántara, el cine al aire libre se instalará en la playa de La Salida, en la que el 17 de julio, se proyectará ‘Jumanji: Siguiente nivel’, mientras el 14 de agosto será el turno de ‘La Sirenita’, también en su adaptación de acción real.

El ciclo llegará igualmente a Las Chapas el 18 de julio, con la proyección de ‘Space Jam: Nuevas leyendas’ en el patio del CEIP Platero, y hará parada en Nueva Andalucía el 7 de agosto, concretamente en el aparcamiento del Centro Polivalente, donde se exhibirá ‘Zootrópolis’.

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El Ayuntamiento busca así que el programa cuente con una mayor implantación entre los distritos del municipio.