Renuevan la señalización del parque de Los Tres Jardines

El parque de Los Tres Jardines, ubicado en San Pedro Alcántara, cuenta ya con nueva señalización.

El Ayuntamiento ha instalado 13 elementos informativos distribuidos por el recinto forestal urbano para mejorar la orientación de los usuarios y tratar de revertir la imagen de un equipamiento abandonado durante años.

La actuación ha consistido en la instalación de tres planos generales en los accesos norte, oeste y este, además de otros tres planos de ubicación distribuidos en distintos puntos del recinto.

Asimismo, el sistema incorpora paneles informativos sobre los diferentes ecosistemas del parque, un cartel específico para el área infantil, otro destinado al aparcamiento y un último dedicado a las especies de aves que habitan en este enclave natural.

La actuación se suma a otras mejoras que el Ayuntamiento ha ejecutado en el parque, entre ellas la reciente renovación del jardín árabe y de su fuente central, la plantación de nuevos árboles, la modernización de los sistemas de riego y la recuperación de distintos caminos interiores.

Pulmón verde

«Seguimos mejorando la imagen del parque y su conservación para que continúe siendo un pulmón verde del municipio», reconoce el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, sobre un parque cuyo estado de deterioro ha sido reiteradamente criticado por los partidos de la oposición.

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El parque de Los Tres Jardines es uno de los recintos forestales urbanos de mayor extensión de Andalucía.