El viaje inolvidable de Valores

Accedió una mañana a la oficina de Opción Sampedreña con su pequeño cartel, como entró a otros locales de San Pedro en los días anteriores o como haría en las jornadas posteriores.

A través del letrero, el joven pedía una ayuda económica para que él y el resto de usuarios de la asociación local Valores, que trabaja a favor de la atención e integración de personas con diversidad funcional, pudieran emprender «un viaje que nunca olvidaremos».

La Ejecutiva del partido sampedreño aprobó en una reunión donar al colectivo benéfico la cuantía que había recaudado en la barra de la caseta que había instalado en la última edición de la Feria y Fiestas de San Bernabé, en Marbella, que ascendía a mil euros.

Con la aportación de la formación sampedreña y el resto que lograron recaudar, los usuarios de Valores organizarán viajes culturales a capitales andaluzas, entre las cuales figuran Málaga o Sevilla, y que les sirve para adquirir más autonomía, nuevas destrezas y confianza en ellos mismos, detallan la presidenta de Valores, Josefa Ortega y la tesorera de la asociación, Pilar Rodríguez.

«A través de las comidas, las meriendas y estas salidas, ellos conviven directamente en la sociedad, se encuentran con la gente en la calle y adquieren una gran disciplina de comportamiento. Si ellos son felices, nosotras somos felices», señalan las responsables de un colectivo de usuarios que ya han visitado el Parque de las Ciencias de Granada.

«Se trata de una historia que nos tocó la fibra. Es una forma directa de devolverle al municipio un poquito de lo que nos entregaron allí en la feria, de ese tiempo y esos buenos ratos que compartimos», señala la presidenta de la formación sampedreña, Mabel Domínguez.

Lista de espera

La asociación atiende a 16 usuarios y tiene a otras diez personas en lista de espera, a las que no puede atender por carecer del espacio necesario.

«Vienen los padres y se nos rompe el corazón al tener que decirles que no, pero es que físicamente no caben. No podemos tener a los chicos apretujados como si fueran garbanzos metidos en una olla. Necesitan un espacio abierto y libre», señalan las responsables de Valores.

El colectivo, que cuenta con dos trabajadoras, está a la espera de terminar de pagar una furgoneta adaptada para contratar a otra monitora.