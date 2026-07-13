«Debemos planificar hoy la Marbella del futuro para liderar el turismo de calidad»

¿Cómo valora la llegada de turistas en las primeras semanas de verano?

Las primeras semanas de verano están siendo muy positivas y confirman que Marbella sigue siendo uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. Quien elige Marbella no busca solo sol y playa, busca una experiencia completa: calidad, seguridad, gastronomía, ocio y un estilo de vida que muy pocos destinos pueden ofrecer. Esa es nuestra gran fortaleza.

¿Qué opinión tiene de la promoción turística de Marbella que hace el Ayuntamiento?

Toda acción que contribuya a reforzar la imagen de Marbella es positiva. La promoción que se está realizando ayuda a mantener la presencia del destino en los principales mercados, aunque siempre es posible ir un paso más allá. Desde CIT Marbella creemos que la colaboración público-privada es la mejor herramienta para proyectar una imagen sólida, coordinada y competitiva de la ciudad.

¿Cómo definiría a la planta hotelera Marbella?

Marbella cuenta con una de las mejores plantas hoteleras de España y de Europa. Destacaría su apuesta constante por la calidad, la renovación de sus instalaciones y la profesionalidad de sus equipos. Nuestros hoteles han entendido que el éxito no está en ofrecer más plazas, sino en crear experiencias que hagan que el visitante quiera volver.

¿Considera que las viviendas de uso turístico suponen una competencia para los hoteles?

Son modelos de alojamiento diferentes que pueden convivir perfectamente, siempre que todos compitan en igualdad de condiciones. Lo importante es que exista una regulación clara, que se cumpla la normativa y que se garantice la calidad. Marbella debe proteger su reputación como destino de excelencia.

"Nuestros hoteles han entendido que el éxito no está en ofrecer más plazas, sino en crear experiencias"

¿Cree que el conflicto en Oriente Medio beneficiará al sector del turismo o lo perjudicará ?

Los conflictos internacionales siempre generan incertidumbre y tienen un impacto económico. Es cierto que algunos viajeros pueden cambiar de destino, pero nadie debería considerar una crisis como una oportunidad. Marbella debe seguir siendo competitiva por sus propios méritos, por la calidad de su oferta, la seguridad y la confianza que transmite.

¿Cuáles son las principales fortalezas del destino turístico Marbella?

Marbella ha sabido construir una marca reconocida en todo el mundo. Contamos con un clima privilegiado, una oferta hotelera y gastronómica de primer nivel, deporte, cultura, comercio y un tejido empresarial muy dinámico. Pero, sobre todo, tenemos la capacidad de ofrecer una experiencia de calidad durante los doce meses del año, y eso nos diferencia de muchos destinos.

"Marbella ha sabido construir una marca reconocida en todo el mundo"

¿En qué aspectos considera que deberíamos mejorar?

Siempre hay margen para mejorar. Debemos seguir avanzando en movilidad, infraestructuras, sostenibilidad y transformación digital. También es fundamental reforzar la colaboración entre las administraciones y el sector privado. Si queremos seguir liderando el turismo de calidad, tenemos que planificar la Marbella del futuro desde hoy.

¿Contra qué destinos, nacionales o internacionales, compite Marbella en la actualidad?

Marbella juega en la primera división del turismo internacional. Competimos con destinos como la Costa Azul, la Costa Amalfitana o algunas zonas de Grecia y Portugal. La diferencia es que Marbella ha construido una identidad propia y una marca que transmite calidad, exclusividad y confianza.

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