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Formación

El IES Victoria Kent incorpora el ciclo de Higiene Bucodental

El centro educativo cuenta con una amplia oferta en las familias de Sanidad y Comunicaciones

Carmen Díaz y Miguel Briones, en la visita al IES Victoria Kent.

Carmen Díaz y Miguel Briones, en la visita al IES Victoria Kent. / | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El IES Victoria Kent, ubicado en Marbella, amplía su oferta de Formación Profesional (FP) para incorporar el nuevo ciclo de Higiene Bucodental.

«Es una respuesta directa a la alta demanda del sector sanitario y del alumnado por este tipo de enseñanzas», señala la directora general de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, que ha realizado una visita institucional al instituto marbellí junto al delegado territorial de Educación en funciones de la Junta de Andalucía, Miguel Briones.

«La FP Dual permite una formación real en entornos productivos desde fases tempranas, para lo cual es la coordinación con empresas y las mesas sectoriales está siendo clave para ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral», agrega la directora de Cultura y Enseñanza.

El IES Victoria Kent cuenta con una amplia oferta en las familias de Sanidad e Informática y Comunicaciones, destacando ciclos como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Imagen para el Diagnóstico y Dietética, a los que se suma la nueva propuesta formativa recientemente presentada; y en el área de Informática, con el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

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«La FP es una herramienta fundamental para la empleabilidad de los jóvenes y para que puedan desarrollar su proyecto de vida laboral sin necesidad de salir de la ciudad. El IES Victoria Kent un referente en la rama sanitaria en Marbella y sigue generando oportunidades adaptadas a las demandas reales del entorno local», señala Díaz.

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