El 78% de las pymes de San Pedro, inquieta ante el nivel de los impuestos

El 78 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara califica de «altos» los impuestos en el municipio y los ve como la principal amenaza a su viabilidad.

A una considerable distancia se encuentran los costes labores, aspecto que supone una «preocupación» para el 44 por ciento de los establecimientos preguntados por la Asociación de Pequeños Empresarios de San Pedro Alcántara (Apymespa) en un estudio.

Una de cada tres empresas consultadas lamenta el exceso de regulación administrativa o asegura que tiene dificultades para encontrar personas cualificado.

Los empresarios también critican los problemas de movilidad, en especial «la traba diaria y generalizada» de encontrar zonas de aparcamiento.

Las conclusiones del análisis se producen días después de que Apymespa solicitara al Ayuntamiento que modifique el régimen tributario de la tarifa de agua industrial, al considerarla «injusta» y «desigual» respecto a la tarifa que pagan los hogares.

Ante un consumo idéntico de tres metros cúbicos de agua potable, un negocio paga el triple que un hogar, señala el colectivo.

«El recibo bimestral de una vivienda es de unos 23 euros y el de una pequeña oficina por el mismo consumo se dispara hasta casi los 70 euros. Tenemos una penalización de 40 euros, a pesar de contar con instalaciones y contadores de idéntico diámetro que el uso doméstico», señala Apymespa. El colectivo confía en que el pleno municipal aborde la propuesta.