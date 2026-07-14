Denuncian talas masivas en Las Chapas para construir grandes edificios

Vecinos del distrito marbellí de Las Chapas, uno de los que más zonas verdes concentra en el municipio, denuncian la tala de amplias masas arbóreas para facilitar la construcción de edificios de grandes dimensiones.

Los residentes han elevado a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía un escrito para exponer la eliminación de «cientos de árboles», especialmente en los aledaños del antiguo hotel Estrella del Mar, y piden controles.

Los vecinos, que cuentan con el apoyo de Ecologistas en Acción y Marbella Activa, advierten en el escrito de la «notable reducción de la superficie permeable y de las zonas verdes» que experimenta el distrito en los últimos años y la «intensa transformación urbanística caracterizada por la eliminación prácticamente total del arbolado existente para su sustitución por edificaciones de elevada ocupación de parcela».

«La pérdida de masa arbórea es muy significativa. Se está alterando de forma sustancial el paisaje, la biodiversidad urbana y las condiciones ambientales de una zona cuyo principal valor residencial reside precisamente en su carácter arbolado», señalan los vecinos, que denuncian que, entre los ejemplares de árboles eliminados para dejar su lugar al ladrillo y el cemento figuran ejemplares consolidados de pinares mediterráneos costeros.

El uso de las motosierras en las cercanías del hotel Estrella del Mar se suma a talas anteriores, entre las que los vecinos recuerdan las ejecutadas a ambos márgenes de la calle Diego Velázquez; la calle Italia, junto a la avenida de España; y en terrenos situados entre la autovía A-7 y el hotel Don Carlos, donde prosiguen las labores de eliminación del arbolado.

«Es un grave proceso de degradación. Existe un patrón continuado de desaparición de la cubierta vegetal del distrito», lamentan los vecinos.

Los residentes de uno de los distritos que alberga algunas de las propiedades más lujosas del municipio advierten de que la pérdida de «cientos de árboles maduros» conlleva consecuencias ambientales que trascienden el ámbito urbanístico, como el deterioro de la calidad ambiental y paisajística de la zona, la pérdida del atractivo residencial del entorno y una posible depreciación patrimonial de las viviendas existentes.

«El incremento de la edificabilidad provoca también importantes afecciones sobre la movilidad, como el incremento de la intensidad del tráfico sobre la autovía A-7 y sobre la red viaria local, ya actualmente sometidas a altísimos niveles de congestión. Las nuevas promociones demandan más estacionamientos en una zona que ya presenta importantes déficits de aparcamiento, favoreciendo el estacionamiento irregular y los problemas de seguridad vial», agregan los residentes.

El fin de la excelencia

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento unas normas urbanísticas que eviten «la destrucción del magnífico entorno natural que le ha dado prestigio».

«Presumen que los responsables políticos municipales comparten el objetivo de que la excelencia de Marbella no desaparezca», señalan los residentes. Pero «no es de recibo que se autoricen desarrollos urbanísticos con nulo respeto medioambiental porque, aunque se realicen legalmente al amparo de un plan urbanístico, nunca es legítimo destruir el medio ambiente en un contexto, paradójicamente, lleno de expresiones como sostenibilidad o impacto medioambiental», agregan.

Las talas que ejecuta el Ayuntamiento en Las Chapas se suman a otras que ha desarrollado en los últimos años en calles del centro urbano de Marbella o en barrios populares, como Miraflores, y que también han generado las críticas de colectivos sociales. Preguntado al respecto, el Ayuntamiento se abstuvo de responder.