Equipamientos
Anuncian mejoras en parques infantiles y en la movilidad de San Pedro
Las obras se pagarán con una modificación presupuestaria que el pleno aprobará en julio
El equipo de Gobierno de Marbella anunció ayer inversiones por un importe de 1,7 millones de euros en equipamientos públicos en San Pedro Alcántara.
Las actuaciones se financiarán con una modificación del presupuesto local que la Corporación municipal tiene previsto aprobar en el pleno de julio.
Entre los proyectos previstos se encuentran las actuaciones para incorporar zonas de sombra en el parque infantil de la avenida de La Constitución para que los usuarios puedan utilizarla durante todo el año; o la mejora de los elementos de juego y estructuras de sombreado en el parque infantil de la calle Fuentenueva.
La modificación presupuestaria permitirá también mejorar la funcionalidad del parque de patinaje de la avenida Luis Braille; y, en materia de movilidad, la creación de un paso peatonal semaforizado en el tramo urbano de la carretera A-397, en la zona de Bello Horizonte, una actuación reclamada por los vecinos para reforzar la seguridad de los desplazamientos peatonales y mejorar la conexión con el casco urbano de San Pedro Alcántara.
La propuesta contempla también una partida superior al millón de euros para complementar las obras de la Biblioteca Municipal de San Pedro Alcántara.
«Estas iniciativas responden al compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y están orientadas a ofrecer infraestructuras públicas más seguras y accesibles», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.
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