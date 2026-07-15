La Media Maratón de Marbella se celebrará el 27 de septiembre

Marbella albergará su Media Maratón, una de las grandes citas del calendario local, el 27 de septiembre.

Entre las novedades de la marcha figura la camiseta oficial que recibirán los participantes, con un acabado en color negro y detalles en rojo. Destaca también en esta edición el nuevo circuito, que será más amplio y seguro para los deportistas.

La salida tendrá lugar en el Arco de Marbella y el recorrido se dirigirá hacia Puerto Banús, donde estará situado el punto de giro. A partir de ese momento, la competición continuará por el paseo marítimo hasta completar la distancia oficial, situándose la meta en el Parque del Mediterráneo, a escasa distancia del Arco de Marbella.

La carrera contará con una modalidad de relevos, a la que ya se han inscrito 50 equipos, lo que supondrá unos 150 deportistas; y la carrera solidaria 5K, que cuenta con 240 participantes.

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Unos 3.400 corredores se han registrado ya para tomar la salida de la marcha, de los que cerca de 700 son locales y 2.300 proceden de fuera de Marbella para disputar la prueba individual.