Vecinos de Las Chapas piden a la Junta que inspeccione las talas masivas

Vecinos del distrito marbellí de Las Chapas piden al Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía que inspeccione la tala masiva de árboles en las cercanías del antiguo hotel Estrella del Mar y que compruebe que las actuaciones cumplen las normativas, en especial, las relacionadas con la protección del arbolado, la flora y la fauna protegida que rigen en la comunidad autónoma, el conjunto del Estado y la Unión Europea.

Los residentes reclaman también al Ejecutivo andaluz medidas compensatorias ante la eliminación del arbolado y que evalúe su impacto en el medio ambiente.

Los vecinos piden a la Junta, a través de un escrito remitido a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, que, si las talas violentaran la legislación, adopte medidas cautelares y definitivas, incluidas la suspensión de las actuaciones que pudieran ocasionar daños ambientales «de difícil o imposible reparación».

La petición de los vecinos de uno de los distritos que concentra buena parte de las zonas verdes del término municipal se produce tras su denuncia de que, en los últimos años, el Ayuntamiento ha emprendido una «intensa transformación urbanística» que se caracteriza por la práctica eliminación total del arbolado para construir edificaciones de elevada ocupación de parcelas y una «notable» reducción de la superficie de las zonas verdes.

«Este proceso supone una supone una pérdida muy significativa de masa arbórea consolidada de pinares mediterráneos costeros, alterando de forma sustancial el paisaje, la biodiversidad urbana y las condiciones ambientales de una zona cuyo principal valor residencial reside precisamente en su carácter arbolado», señalan los vecinos.

Casas en el 70% del municipio

El 70 por ciento del término municipal de Marbella, unos 83 millones de metros cuadrados de superficie, alberga edificaciones o podría acoger desarrollos urbanísticos, según los cálculos de la entidad social Marbella Activa.

El término municipal cuenta con alrededor de 117 millones de metros cuadrados de suelos, de los que 52 millones están calificados como urbanos, unos 12,5 millones más que los registrados a inicios de la década de los 80 del siglo XX.

De los 64 millones de metros cuadrados restantes de suelo del término municipal, catalogados como rústicos, unos 30 millones son susceptibles de albergar desarrollos urbanísticos.

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