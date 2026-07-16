La Asociación Contra el Cáncer busca superar los 600 invitados en su gala de Marbella

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) busca superar la cifra de 600 invitados en la gala benéfica que celebrará en Marbella el 1 de agosto, uno de los eventos solidarios más destacados de los veranos en la Costa del Sol y que más fondos logra recaudar.

A dos semanas para la celebración del evento, la AECC ha vendido 32 mesas corporativas, que equivalen a unos 400 cubiertos, lo que equivale al 65 por ciento del aforo de la finca La Concepción, que albergará la velada.

«Detrás de cada entrada, de cada mesa reservada y de cada empresa colaboradora hay un compromiso real con los pacientes y sus familias. La gala nos permite seguir impulsando la investigación, que es la mejor herramienta para aumentar la supervivencia y ofrecer nuevas oportunidades a quienes se enfrentan a la enfermedad. Cada euro recaudado nos acerca a un futuro con más esperanza, mejores tratamientos y una mayor calidad de vida para los pacientes», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares.

La gala contará con rifa benéfica con más de 300 premios; y una subasta con artículos como una camiseta firmada por el jugador de fútbol Kylian Mbappe de la selección francesa; un pack del Atlético de Madrid con visita al estadio, dos entradas y dos camisetas; un fin de semana en Budapest para dos personas en hotel de cinco estrellas con vuelos incluidos; o invitaciones para disfrutar de noches de hotel o cenas en restaurantes de la Costa del Sol.

En esta edición, las actuaciones ya confirmadas son las del grupo Vintage Experience; la cantante internacional de música clásica Olga Filippova; el grupo Efecto Mariposa; y el pinchadiscos Kike Supermix, que será el encargado de cerrar la fiesta.

«La extraordinaria respuesta que estamos recibiendo demuestra, una vez más, la enorme sensibilidad de Marbella con las personas que padecen cáncer», señala el presidente de la AECC local.

Durante el evento, la AECC reconocerá con el premio ‘The Fighter’ al político Borja Sémper por su contribución a la normalización del cáncer y dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato.

«Su testimonio y ejemplo ha contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar», señala Gómez-Villares.

La AECC atendió en Marbella en el último año a cerca de 470 personas y 135 familias con servicios gratuitos de atención psicológica, social o fisioterapia oncológica.