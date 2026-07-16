Solidaridad
El Ayuntamiento de Marbella aprueba un convenio que ofrece 25.000 euros a la asociación Avance Positivo
El convenio de 25.040 euros permitirá a la asociación Avance Positivo continuar su labor de prevención y apoyo a personas afectadas por el VIH en la ciudad
El Ayuntamiento de Marbella ha renovado para este ejercicio el convenio de colaboración con la asociación Avance Positivo, dotado con un total de 25.040 euros, para facilitar las acciones de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como reforzar el apoyo que presta la entidad a las personas afectadas y a sus familias.
La entidad mantiene una intensa actividad formativa en centros educativos, impartiendo programas de prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.
«Estas patologías están aumentando en los últimos años y resulta esencial ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan protegerse», señala el presidente de la asociación, José Luis Prada.
La asociación también presta apoyo psicológico y acompañamiento a personas con VIH y a pacientes en riesgo de exclusión social derivados desde la sanidad pública, así como a sus familiares.
Igualmente, desarrolla una línea específica y única en la Costa del Sol de detección precoz mediante la realización gratuita de pruebas de VIH, hepatitis C y sífilis.
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