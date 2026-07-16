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Sucesos

La Policía Nacional neutraliza en Marbella un grupo armado que asaltaba viviendas habitadas

La investigación culmina con el arresto de cinco personas cuando se dirigían en furgoneta a su siguiente objetivo, el quinto en los últimos meses en la Costa del Sol y Alicante

Momento de las detenciones junto a la furgoneta en la que se desplazaba el grupo.

Momento de las detenciones junto a la furgoneta en la que se desplazaba el grupo.

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Jose Torres

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a cinco personas por su presunta vinculación con un grupo dedicado a asaltar viviendas con moradores en su interior usando armas de fuego y material policial para confundir a las víctimas. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado de que los arrestos se llevaron a cabo cuando el grupo se trasladaba en una furgoneta hacia uno de sus objetivos portando cinco pistolas, silenciadores y numerosa munición. Las pesquisas atribuyen a este grupo cinco robos violentos en Marbella y Alicante.

La investigación comenzó en diciembre del pasado año tras dos robos violentos en la capital levantina, donde los investigadores de la Policía Nacional consiguieron identificar a los presuntos autores y vincularlos con otros dos hechos cometidos meses antes en Marbella, ciudad en la que la banda contaba con un importante apoyo logístico. Esto dio paso a un complicado dispositivo para seguir los pasos de los sospechosos, ya que demostraban una gran itinerancia y pasaban temporadas fuera de España. Finalmente, los investigadores detectaron su regreso a la Costa del Sol y las intenciones de cometer un nuevo hecho delictivo.

La Policía evita el último asalto

La Policía Nacional explotó la operación cuando el grupo se desplazaba en furgoneta a su siguiente objetivo, momento en el que llevaban cinco pistolas, material policial como chalecos, uniformes, gorras, grilletes y rotativos, así como 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores, bridas y placas de matrículas dobladas. El siguiente paso fue inspeccionar las viviendas en las que estaban asentados en Marbella y Fuengirola, donde se intervinieron seis vehículos de alta gama y más material para ejecutar los robos.

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A los investigados se le atribuye los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal. Dos miembros de la organización plenamente identificados se encuentran en busca y captura.

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