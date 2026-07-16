Verano
San Pedro albergará el 25 de julio una fiesta de espuma para menores
El evento, que promueven los vecinos, se desarrollará en la plaza de La Libertad
La plaza de La Libertad de San Pedro Alcántara será escenario, el 25 de julio a partir de las 12.00 horas, de la Fiesta Infantil de la Espuma dirigida a las familias que combinará juegos populares, actividades y animación.
La jornada, organizada por la asociación de vecinos El Cruce y que se celebrará en el espacio situado junto a la sede de la entidad, en la plaza de La Libertad, está concebida para el disfrute de los más pequeños en un ambiente familiar con el protagonismo de los cañones de espuma para mitigar el calor.
La programación comenzará con juegos populares y concursos dirigidos al público infantil, una propuesta con la que el colectivo pretende recuperar actividades tradicionales.
También se repartirán obsequios y golosinas entre los asistentes. Además, habrá animación y una barra gestionada por la asociación con comida y bebida a precios populares.
«El objetivo de la iniciativa es ofrecer un espacio de convivencia en el que niños y adultos puedan compartir una jornada de ocio, recuperando juegos tradicionales que permitan a las familias recordar experiencias de su infancia y transmitirlas a las nuevas generaciones», señala la presidenta del colectivo, Estrella García.
«El evento contribuye a dinamizar los barrios de San Pedro», destaca el teniente alcalde, Javier García.
La Fiesta Infantil de la Espuma es uno de los actos más destacados de la programación estival en el municipio.
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