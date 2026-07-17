Completan el tramo de la senda litoral en la zona de Bahía Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha completado la senda litoral en el tramo de Bahía Marbella, en Las Chapas, con una actuación que ha consistido en la instalación de una pasarela de 30 metros de longitud y de sendos módulos de aseos y salvamento.

Los trabajos han permitido conectar la parte ya ejecutada con la rotonda situada junto a la playa, al final de la avenida Príncipe.

Una pasarela de 30 metros

Los trabajos han consistido en la colocación de una pasarela pilotada sobre el terreno, dotada de barandilla de protección; así como en la instalación de un módulo de aseos públicos como los que se implementan de forma progresiva a lo largo del paseo marítimo del municipio, y otro destinado a los servicios de salvamento y socorrismo.

«Con esta intervención, damos por finalizada otra de las grandes áreas en las que se ha dividido el proyecto de conectar todo el litoral mediante un paseo marítimo», señala el delegado de Obras, Diego López.

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Accesos directos a la costa

El tramo ejecutado es la prolongación del que se realizó hace dos años y cuenta con accesos directos que conectan la urbanización de la zona con la costa.