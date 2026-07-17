La guerra en Oriente Medio deja en vilo al sector del turismo en pleno verano

La guerra en Oriente Medio deja al sector del turismo sumido en la incertidumbre de cómo evolucionará la campaña de verano en Marbella, la más importante para el desarrollo económico local.

Asociaciones empresariales consultadas por La Opinión de Málaga están a la espera de saber si el conflicto en torno al estrecho de Ormuz afectará a la llegada de turistas procedentes de aquella zona -y que se caracterizan por su alto poder adquisitivo-, desviará hacia la Costa del Sol a los viajeros que solían pasar los veranos en Oriente Medio o incrementará los costes de producción, entre ellos, los del combustible que utilizan los aviones para valor, lo que alteraría el flujo de visitantes.

Incertidumbre entre los empresarios

«Los conflictos internacionales siempre generan incertidumbre y tienen un impacto económico. Es cierto que algunos viajeros pueden cambiar de destino, pero nadie debería considerar una crisis como una oportunidad. Marbella debe seguir siendo competitiva por sus propios méritos, que son la calidad de su oferta, la seguridad y la confianza que transmite», señala el presidente de CIT, Juan José González.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella, Carola Herrero, indica que el sector más perjudicado en los inicios del verano es el que se dedica a atender al turismo procedente de Oriente Medio. A pesar de ello, apunta, «comprobamos que, en general, la gente consume, lo que evidencia las ganas de los turistas a viajar y consumir». «Esperemos que el turista europeo pueda compensar la pérdida de turista árabe», agrega.

Cancelaciones y reservas de última hora

En San Pedro Alcántara, algunas pymes registran ya, debido a la inestabilidad en el resto del mundo, cancelaciones, caídas en las estancias y un aumento de las reservas de último momento y de la sensibilidad de los clientes respecto a los precios, según un análisis que ha elaborado la Asociación de Empresarios de la localidad, Apymespa.

«Los conflictos internacionales en Rusia, Ucrania y Oriente Medio, más que perjudicarnos, nos han beneficiado y nos han consolidado como un destino seguro. Pero no podemos vivir de la suerte. Hay que seguir trabajando y consolidando el destino porque la economía cambia y debemos estar preparados para afrontar nuevos cambios y escenarios», opina el presidente de la asociación empresarial, José María Moreno.

Las asociaciones empresariales de Marbella y San Pedro esperarán a que concluya el verano para tener un diagnóstico más fiables del impacto del conflicto de Oriente Medio en el sector del turismo local.