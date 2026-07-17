IU critica el cambio de la "Marbella verde por la del cemento y el lujo"

El coordinador de la asamblea local de IU, Manuel Núñez, criticó ayer la desaparición de la «Marbella verde» y su sustitución por un municipio en el que predomina «el cemento y las viviendas del lujo».

«Estamos viendo construcción y más construcción, tala tras tala y cemento y más cemento. Y tenemos que hacernos una pregunta: construir más ¿para quién? Buena parte de las nuevas promociones que se levantan en Marbella están dirigidas al mercado del lujo, con viviendas a precios absolutamente inalcanzables para la inmensa mayoría de las personas que vive y trabaja en la ciudad», señaló el coordinador de la coalición local de izquierdas.

La tala de árboles en Las Chapas

La denuncia de Núñez se produce días después de que vecinos de Las Chapas, uno de los distritos con más zonas verdes del municipio, alertaran de la eliminación de cientos de árboles, la mayor parte de ellas, en los alrededores del hotel Estrella del Mar.

«Lo ocurrido en Las Chapas es escandaloso, pero, desgraciadamente, no constituye un hecho aislado, sino que refleja el día a día de un municipio en el que, parcela tras parcela, desaparece la masa arbórea y el cemento ocupa su lugar», señaló Núñez.

Un modelo orientado al lujo

El coordinador local de IU lamentó que Marbella pierda «árboles y espacios verdes» y que las viviendas que se edifican en el municipio «no sean las que necesitan sus familias y trabajadores».

«Se sacrifica el municipio para consolidar un modelo de ciudad cada vez más orientado al lujo y menos pensado para quienes vivimos aquí todo el año», agregó.