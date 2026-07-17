Salud
Renuevan las máquinas biosaludables en San Pedro Alcántara
El Ayuntamiento de Marbella sustituye 12 equipos de ejercicio al aire libre deteriorados por el salitre, la humedad y la erosión marina
El paseo marítimo de San Pedro Alcántara cuenta ya con nuevas máquinas biosaludables tras la renovación integral de los equipos de ejercicio al aire libre instalados en esta zona del litoral.
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Marbella, ha supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros y ha permitido sustituir 12 aparatos distribuidos en tres puntos del paseo marítimo. Siete de las nuevas máquinas se concentran junto al acceso principal.
Los trabajos han incluido el desmontaje y la retirada de los antiguos equipos, su traslado a un gestor autorizado de residuos y el acondicionamiento y refuerzo de los anclajes antes de colocar las nuevas instalaciones.
Los aparatos incorporados están preparados para resistir las condiciones propias de un entorno costero, especialmente la exposición continuada al salitre, la humedad y la erosión marina.
Las máquinas anteriores presentaban un importante deterioro en los anclajes, la pintura y varios componentes mecánicos, una situación que afectaba a su funcionamiento y a las condiciones de seguridad de los usuarios.
Con esta renovación, el paseo marítimo sampedreño mejora uno de sus espacios destinados a la actividad física al aire libre, utilizado habitualmente por vecinos y visitantes.
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