Ocio
Marbella celebra el ‘Día del Perro en Familia’ con concursos, música y actividades solidarias
La asociación de vecinos Plaza de Toros organiza el 25 de julio una jornada para fomentar la convivencia, el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas
La asociación de vecinos Plaza de Toros de Marbella celebrará el próximo 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, el ‘Día del Perro en Familia’, una jornada abierta al público que tendrá lugar en el parque infantil del barrio.
El encuentro nace con el objetivo de favorecer la convivencia entre los propietarios de mascotas y el resto del vecindario, además de promover el bienestar animal, el respeto al entorno urbano y el cuidado de los espacios públicos.
El programa incluirá una exposición canina y un concurso de disfraces para mascotas, una de las actividades que despierta mayor expectación por la originalidad de los participantes.
La cita contará también con un punto solidario a beneficio de la asociación Triple A, que instalará un expositor para dar a conocer su labor y recoger donaciones destinadas a la protección animal.
Precios populares
La programación se completará con barra a precios populares, castillo hinchable, animación infantil y música en directo de las Hermanas Cervera. Además, el colectivo vecinal organizará sus tradicionales rifas, con numerosos regalos para los asistentes.
«La iniciativa nació para favorecer la convivencia entre quienes tienen mascotas y el resto del vecindario, promoviendo el cumplimiento de las normas cívicas y el respeto mutuo», explica el presidente de la asociación, Rafael Jiménez.
De manera excepcional, durante la celebración se permitirá el acceso de perros al parque infantil. La organización entregará además kits de regalo a las personas que acudan acompañadas de sus mascotas.
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