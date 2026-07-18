"La vivienda y las comunicaciones son problemas importantes"

¿Cómo están transcurriendo las primeras semanas como presidente de la asociación?

En mi caso, que he participado en varias ocasiones con diferentes responsabilidades en la asociación, lo llevo con la misma ilusión con la que participé la primera vez, pero con una visión más clara que cuando uno es más joven y piensa que todo es más fácil. Siempre con la sensación de que hay mucho por hacer y no hay tiempo para todo, pero también con el entusiasmo de mejorar en todo lo posible el sector empresarial de nuestro pueblo.

¿Cómo se encuentra el tejido empresarial de San Pedro?

Tenemos una población multicultural y diversa que nos hace únicos. En pocas poblaciones conviven tantas nacionalidades y tantas empresas diferentes compartiendo un espacio como el nuestro. Hemos pasado de ser un sector especializado en el turismo a un sector multidisciplinar, donde igual puedes encontrar un colegio internacional sueco, centros médicos especializados con reconocimiento en toda Europa o empresas tecnológicas que ofrecen productos o servicios en cualquier lugar del mundo. No hay un patrón definido ni un sector predominante. Esto, en mi opinión, enriquece tanto a nivel social para toda la población como a nivel empresarial, ya que nos ayuda a tener una visión más amplia del mundo de la empresa.

¿Cuáles son las principales fortalezas del sector empresarial?

Las principales fortalezas de nuestras empresas son la capacidad de respuesta ante nuevas necesidades, el espíritu emprendedor de una generación de jóvenes que no se conforman con el orden establecido hasta el momento y la suerte de tener un territorio que nos ofrece casi todo lo que necesitamos, aunque la vivienda y las comunicaciones se han convertido en un problema importante.

¿Cuáles son las dos medidas más importantes que quiere desarrollar?

Tenemos mucho que mejorar en nuestra asociación, pero si me pides centrarme en dos, te diría que la primera es concienciar por todos los medios y colaborar para que las administraciones públicas sean un aliado y no un freno para la economía local. Tenemos un exceso de regulación y burocracia. La segunda medida es fomentar la formación continua entre los empresarios, de forma permanente y dentro de la empresa, para que seamos un referente de emprendimiento en toda nuestra área de influencia.

¿En qué punto se encuentra el proyecto para desarrollar la segunda fase del polígono industrial de San Pedro?

Una vez más, parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Llevamos más de quince años esperando la legalización definitiva de una zona que da miles de puestos de trabajo a nuestra población y que está dentro del PGOU de 1986. Quiero decir que no es una zona dependiente del nuevo plan de urbanismo. Es incomprensible que la Administración pública y las empresas suministradoras de agua o electricidad sean más un lastre que un apoyo. Es imposible la comunicación y la colaboración con ellas.

Apymespa pidió ayudas para los locales que se vean perjudicados por obras que se prolongan en el tiempo. ¿Se ha producido algún avance en ese sentido?

Hemos hablado con los comerciantes y propietarios de los locales de la zona para recoger todas sus quejas. Sabemos que en algunos municipios se trabaja para incluir en los presupuestos municipales ayudas para los perjudicados, pero, a día de hoy, no tenemos respuesta de nuestro Ayuntamiento. Nos gustaría que, cuando sea necesario ejecutar obras que afecten al tráfico o conlleven restricciones a la circulación, se informe con el suficiente tiempo para que los comerciantes se puedan preparar y, si fuese posible, se compensara con algún tipo de ayuda.