Amplían la pérgola del centro de mayores de Santa Marta de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de arreglo y ampliación de la pérgola situada en la plaza donde se ubica el Centro Polivalente de Participación Activa Santa Marta, en la calle Jeddah.

La actuación ha consistido en rehabilitar la estructura existente, que se encontraba deteriorada, e instalar una cubierta de policarbonato transparente e impermeable que sustituye al antiguo toldo, rasgado y que no impedía el paso del agua.

La intervención, que ha contado con un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y medio, ha incluido el desmontaje de la lona existente; la limpieza, saneado y reparación de la estructura metálica mediante una imprimación antioxidante; la instalación de un nuevo armazón de acero de tres toneladas junto al original para ampliar la superficie de sombra; y la colocación de vinilos decorativos que mejoran la estética del conjunto y protegen de la radiación solar.

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Los trabajos de ampliación del equipamiento han consistido también en la ejecución de 18 metros de canalón de PVC para facilitar la evacuación del agua de lluvia.