Organizan un campus para conciliar deporte y vida familiar en verano

La VI edición del Campus Municipal de Fútbol Playa, que se desarrolla en la playa La Salida, permitirá a los vecinos de San Pedro conciliar las actividades deportivas con la conciliación familiar durante la segunda mitad de julio.

El campus, una actividad gratuita dirigida a menores de entre cinco a 16 años, se desarrollará en la popular playa sampedreña del 16 al 30 de julio, con sesiones de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.

La actividad se dirige a menores distribuidos por grupos de edad , con la participación aproximada de 40 alumnos, que reciben camiseta, agua y diploma al finalizar la actividad.

Como cierre del campus, el primer fin de semana de agosto se celebrará un torneo de fútbol playa con clubes deportivos de Marbella y San Pedro Alcántara, poniendo el broche final a la actividad desarrollada durante el mes de julio.

«Muchos de los asistentes practican fútbol o fútbol sala durante la temporada y encuentran una oportunidad para continuar realizando deporte durante el verano. La iniciativa también cuenta con la asistencia de menores que pasan sus vacaciones en el municipio junto a sus familias», señala el Gobierno local.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta completar el aforo y se realiza a través de la plataforma municipal CronosWeb.

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Las personas interesadas que no dispongan de usuario pueden solicitarlo siguiendo el procedimiento habilitado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella.