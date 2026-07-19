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Un retiro digno para Picasso y Felipe

Vecinos de Marbella recaudan fondos para hacerse en una puja con cinco caballos retirados de la Policía Local y asegurarles en santuarios para animales o centros de terapias infantiles unos años finales de vida en consonancia con el servicio que han prestado a la ciudad

Dos policías locales de Marbella, vestidos de gala y a a lomos de sendos caballos de la unidad de caballería. | L.O.

Dos policías locales de Marbella, vestidos de gala y a a lomos de sendos caballos de la unidad de caballería. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

Han formado parte de la caballería de la Policía Local de Marbella hasta que los años y los achaques de las patologías han obligado a los agentes a prescindir de sus servicios, por lo que, en las próximas semanas, serán subastados al mejor y, a veces, imprevisible postor.

Sin embargo, un grupo de vecinos de Marbella cree que Felipe, Melendi, Picasso, Berny y Pajarita se merecen, tras una vida entregada a la seguridad en una ciudad como Marbella, un retiro que esté a la altura del servicio que han prestado durante sus años de actividad y buscan fondos con los que pujar en la subasta y hacerse con los equinos para cederlos a santuarios y centros especializados o de terapias con menores.

«Ellos no eligieron servir. No eligieron envejecer. Tampoco pueden elegir su destino. Nosotros sí podemos ayudarlos. Cada aportación, por pequeña que sea, nos acerca un poco más a ese objetivo. Cada donación es una oportunidad para que estos caballos no sean simplemente un lote de una subasta, sino cinco vidas con un futuro lleno de respeto, bienestar y tranquilidad», señala la asociación Marbella Activa, que canaliza la petición de fondos.

Los vecinos movilizados, que solicitan las aportaciones económicas a través de la plataforma migranodearena.org, buscan recabar unos 6.000 euros para pujar en la subasta, cubrir el transporte de los equinos hasta sus nuevos hogares y atender sus primeras necesidades veterinarias y alimentación. Aseguran que han presentado una «oferta significativa» en la puja, por lo que confían en hacerse con los animales e impedir que acaben en manos «de personas inapropiadas o con malas intenciones».

Si no lo logran, señalan, utilizarán los fondos para rescatarlos y trasladarlos a santuarios o entidades solidarias sensibilizados con los animales.

«Los caballos necesitan que alguien hable por ellos. Buscamos ayuda para que, después de una vida de trabajo, tengan una jubilación con honores. Ayúdanos a escribir un final diferente para Felipe, Melendi, Picasso, Berny y Pajarita. Porque después de toda una vida de servicio, merecen descansar en paz, rodeados de cuidados y no de incertidumbre», señala Marbella Activa.

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Los vecinos y la asociación local han recaudado en una semana cerca de 1.000 euros a través de unas 20 donaciones cuyas cuantías oscilan entre los 50 y los 200 euros.

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