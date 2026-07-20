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La Feria del Libro se prolongará hasta el 16 de agosto en Marbella

Marbella celebra la Feria del Libro

Marbella celebra la Feria del Libro / Freepik

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Marcel Vidal

Marbella

La Feria del Libro de Marbella, que se celebra en el Paseo de la Alameda, se desarrollará hasta el 16 de agosto y contará con el pregón ‘Elogio a la Lectura’, que pronunciará en el Hospital Real de La Misericordia el médico Javier García Alegría, en reconocimiento a su trayectoria profesional y humana estrechamente vinculada a la ciudad.

La programación del evento cultural pondrá especial acento en las actividades dirigidas al público infantil y familiar.

Tras el pregón inaugural, la programación infantil comenzará el martes con el cuentacuentos y taller de maquillaje de fantasía ‘El elefante me lo contó’, a cargo de Rosa Martín López, dirigido a niños a partir de tres años.

El calendario continuará con nuevas propuestas familiares como el taller ‘Todos somos raros’, centrado en valores como la diversidad y la autoestima; o la narración oral ‘El coleccionista de palabras’, de Pepepérez;

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El expositor de la Delegación de Cultura acogerá presentaciones literarias de autores locales y nacionales, mientras las casetas participantes desarrollarán su propio calendario de firmas de libros.

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