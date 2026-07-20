Ocio
La Feria del Libro se prolongará hasta el 16 de agosto en Marbella
La Feria del Libro de Marbella, que se celebra en el Paseo de la Alameda, se desarrollará hasta el 16 de agosto y contará con el pregón ‘Elogio a la Lectura’, que pronunciará en el Hospital Real de La Misericordia el médico Javier García Alegría, en reconocimiento a su trayectoria profesional y humana estrechamente vinculada a la ciudad.
La programación del evento cultural pondrá especial acento en las actividades dirigidas al público infantil y familiar.
Tras el pregón inaugural, la programación infantil comenzará el martes con el cuentacuentos y taller de maquillaje de fantasía ‘El elefante me lo contó’, a cargo de Rosa Martín López, dirigido a niños a partir de tres años.
El calendario continuará con nuevas propuestas familiares como el taller ‘Todos somos raros’, centrado en valores como la diversidad y la autoestima; o la narración oral ‘El coleccionista de palabras’, de Pepepérez;
El expositor de la Delegación de Cultura acogerá presentaciones literarias de autores locales y nacionales, mientras las casetas participantes desarrollarán su propio calendario de firmas de libros.
- Denuncian talas masivas en Las Chapas para construir grandes edificios
- La guerra en Oriente Medio deja en vilo al sector del turismo en pleno verano
- Vecinos de Las Chapas piden a la Junta que inspeccione las talas masivas
- La Policía Nacional neutraliza en Marbella un grupo que asaltaba viviendas a punta de pistola
- La vivienda y las comunicaciones son problemas importantes
- Así era Nikoline, la joven noruega atropellada en la A-7 por un camión que se dio a la fuga: “Una chica muy feliz y cariñosa”
- Renuevan la señalización del parque de Los Tres Jardines
- El viaje inolvidable de Valores