La Feria del Libro se prolongará hasta el 16 de agosto en Marbella

La Feria del Libro de Marbella, que se celebra en el Paseo de la Alameda, se desarrollará hasta el 16 de agosto y contará con el pregón ‘Elogio a la Lectura’, que pronunciará en el Hospital Real de La Misericordia el médico Javier García Alegría, en reconocimiento a su trayectoria profesional y humana estrechamente vinculada a la ciudad.

La programación del evento cultural pondrá especial acento en las actividades dirigidas al público infantil y familiar.

Tras el pregón inaugural, la programación infantil comenzará el martes con el cuentacuentos y taller de maquillaje de fantasía ‘El elefante me lo contó’, a cargo de Rosa Martín López, dirigido a niños a partir de tres años.

El calendario continuará con nuevas propuestas familiares como el taller ‘Todos somos raros’, centrado en valores como la diversidad y la autoestima; o la narración oral ‘El coleccionista de palabras’, de Pepepérez;

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El expositor de la Delegación de Cultura acogerá presentaciones literarias de autores locales y nacionales, mientras las casetas participantes desarrollarán su propio calendario de firmas de libros.