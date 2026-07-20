Marbella en documentos cinematográficos

El cine, como fuente histórica audiovisual, cuenta con una larga trayectoria. No solamente resultan de enorme interés los rodajes documentales sobre aspectos sociales, políticos, bélicos o etnográficos, sino que las películas de ficción, generalmente filmadas exclusivamente con la pretensión de entretener, en ocasiones frecuentes nos proporcionan testimonios únicos de unos tiempos pasados y de unos paisajes y paisanajes desaparecidos.

Juan Caracuel Natera (durante décadas responsable del Área de Cine de la Delegación de Cultura), en su libro ‘Marbella Cinema’, recoge que, durante la Guerra Civil, Marbella aparece en los cortos ‘La reconquista de Málaga’ y ‘La guerra en España’, elaborados por el Estado Mayor Central y la Falange Española.

A raíz de la creación del Noticiero Cinematográfico Español (NO-DO) en repetidas ocasiones las cámaras se trasladaron a la ciudad para plasmar los paisajes y costumbres, así como el desarrollo turístico de la zona. De esta manera se conservan testimonios visuales de espacios concretos como la Ciudad Sindical de Educación y Descanso, el Hotel Escuela Bellamar del PPO y el puerto José Banús Masdeu.

En ocasiones la ciudad se erigió en escenario de largometrajes documentales centrados en las figuras de personajes que, en un momento dado, eligieron Marbella para vivir. Son los casos de ‘El tiempo de Neville’, sobre el director de cine, escritor y dramaturgo, Edgar Neville, vecino de Marbella desde los años cincuenta junto a su compañera sentimental, Conchita Montes, asentados en la casa ‘Malibú’. Otra película documental es ‘Arthur Rubinstein (el amor a la vida)’, conocida también como ‘De Marbella a Tel Aviv’.

El famoso pianista vivió en Marbella la última etapa de su vida y el Ayuntamiento decidió poner su nombre a una calle. El día de la inauguración (en la zona de Molinos de Viento, en aquel momento sin urbanizar) el músico aseguró que creía que los nombres de las calles se imponían a personas fallecidas, por lo que agradecía mucho que en Marbella no fuese así. No faltó el encargo de alguna película por parte del Ayuntamiento.

Son un buen número las películas de ficción rodadas en Marbella que, contempladas desde el momento presente, nos descubren una ciudad desaparecida por causas naturales de la evolución de los tiempos, la desidia de gobernantes y ciudadanos y, muy recurrentemente la especulación pura y dura.

En ocasiones son documentos únicos. Algunos ejemplos de esos rodajes no poseen excesivo interés desde la perspectiva de creación cinematográfica pero sí como fuente de conocimiento. En 1964, producida por Benito Perojo, se rodó en Marbella, con la dirección de Pedro Lazaga y guion de Mariano Ozores, la película ‘Dos chicas locas locas’, protagonizada por Pili y Mili, unas gemelas muy populares en la época. Junto a ellas dos ídolos juveniles: Tito Mora y Miguel Ríos, que resultaron pésimos actores.

En esta película se rodaron escenas en las torres del Cable, punto de llegada en vagonetas a manera de tranvía aéreo del mineral de la mina del Peñoncillo para ser embarcado. En esta torre Pili y Mili desarrollan un número musical, oportunidad para que la cámara enseñase con detalle la estructura de la torre. Esas imágenes es lo único que nos queda del lugar.

Actualmente la torre que se conserva no goza de las mejores condiciones. De cualquier forma, la torre del Cable es un símbolo de Marbella. El proyecto se debió al ingeniero de caminos Luis Angulo Prota. Se hizo realidad por Dragados y Construcciones entre 1955 y 1957 para la empresa Ferarco S.A., que en aquel momento se encargaba de explotar la mina.

Gran valor testimonial posee igualmente la película que José María Forqué rodó en la colonia de El Ángel en el año 1976 titulada ‘Vuelve, querida Nati’. Los intérpretes eran Amparo Soler Leal, Emma Cohen, María Salerno, Antonio Gamero, Gracita Morales y Juanjo Menéndez. Esta película supuso la última colaboración con Forqué del empresario Francisco Gómez Reyes. La casi totalidad del metraje se rodó en El Ángel, el mismo nombre que tenía el pueblo ficticio al que regresa el personaje de Nati.

La película gira en torno a la nostalgia y la hipocresía. Adquiere verdadera importancia para la Historia de Marbella cuando en 1995, con el grupo político GIL en el Ayuntamiento, el caserío de El Ángel fue destruido víctima de la especulación que terminó devastando diversos enclaves del término municipal. Gracias a la película, podemos seguir viendo cómo eran las calles y viviendas de El Ángel y la acequia de agua fresca y clara que servía de lavadero.

También aparecen como figurantes buena parte de los pobladores. ‘Vuelve, querida Nati’ no es de los títulos que más se destacan de la filmografía de Forqué, pero en Marbella posee el valor añadido de que solamente con su visionado puede ilustrarse un trozo de nuestro territorio desaparecido por una mala gestión política y la depredación propia de la especulación más feroz.