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Marbella ofrece una ayuda municipal de 90.000 euros a favor de la asociación Fundatul

El colectivo destinará el dinero a sufragar los gastos de su equipo de 17 profesionales

Firma del convenio de colaboración con la entidad benéfica. | L.O.

Firma del convenio de colaboración con la entidad benéfica. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su convenio de colaboración con Fundatul mediante la concesión de una subvención nominativa de 90.000 euros correspondiente al ejercicio 2026, una aportación destinada a garantizar la continuidad de los programas que desarrolla la entidad en favor de personas con discapacidad, diversidad funcional o en situación de dependencia.

La ayuda municipal permitirá sufragar principalmente los gastos de personal para contribuir al mantenimiento de la estructura del colectivo, que cuenta con un equipo de 17 profesionales para el desarrollo de los distintos programas de asistencia personal, formación prelaboral, cualificación e inserción sociolaboral que impulsa Fundatul.

Estas iniciativas tienen como finalidad favorecer la autonomía personal, la inclusión social y la integración de sus usuarios en todos los ámbitos de la vida.

«Para nosotros supone un alivio y una tranquilidad porque nos permite seguir atendiendo a los 340 usuarios que forman parte de nuestros programas», señala la gerente de la entidad, María José Pando.

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«Estamos generando empleo y, además, conseguimos que muchas personas que percibían una pensión pasen a ser personas activas que trabajan, cotizan y contribuyen a la sociedad, lo que también supone un importante ahorro para las arcas públicas», señala la gerente de la asociación benéfica, que ha firmado el convenio de colaboración con la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

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