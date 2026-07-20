Un programa de verano en Marbella acerca la tecnología a menores de hasta 14 años

El verano es la época ideal para, además de disfrutar del ocio, mejorar la formación, especialmente la relacionada con la tecnología. También entre los más pequeños.

El programa ‘Verano Digital’ ofrecerá a menores de entre nueve y 14 años talleres gratuitos de programación, robótica, inteligencia artificial, diseño 3D y creación digital mediante una metodología práctica, creativa y divertida hasta agosto en los distritos del municipio.

La primera edición del programa digital contará con propuestas de cuatro días de duración, de lunes a jueves en horario de mañana, organizados en grupos reducidos de 15 alumnos para favorecer un aprendizaje personalizado y centradas en programación, robótica, aplicaciones y diseño 3D; Campus Digital, dedicado a la programación, el diseño 3D y la inteligencia artificial; y Campus IA Creativa, enfocado en la creación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Durante los campamentos, los participantes aprenderán a desarrollar páginas web y contenidos digitales utilizando inteligencia artificial para generar textos, imágenes y vídeos, además de contenidos transversales relacionados con el uso responsable de internet, las conductas cívicas en la red y la prevención de situaciones de riesgo en el entorno digital, según señalan los organizadores de la iniciativa.

Los talleres se celebrarán del 20 al 23 de julio en San Pedro Alcántara; del 27 al 30 de julio en Nueva Andalucía; del 3 al 6 de agosto en Marbella; del 10 al 13 de agosto nuevamente en San Pedro Alcántara; del 17 al 20 de agosto en Marbella;, y del 24 al 27 de agosto en Las Chapas.

«El objetivo es que los niños pasen de ser consumidores pasivos a convertirse en creadores», señala el responsable, Sabi Borsos.

«Es importante de que los menores dispongan de actividades formativas que les permitan desenvolverse con seguridad en el entorno digital. Es fundamental que aprendan cuestiones como la ciberseguridad y la navegación segura por internet, adquiriendo conocimientos que les serán útiles tanto en su formación como en su vida diaria», señala el director general de Innovación, Baldomero León

Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse a través de la página web municipal hasta completar las plazas disponibles.

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El programa está dirigido a menores empadronados en Marbella y ha explicado que la inscripción se realizará de forma independiente para cada una de las convocatorias a través del formulario habilitado en la página web municipal.