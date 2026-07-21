Comienza la VI edición del Mes de las Artes Escénicas, en San Pedro

San Pedro Alcántara volverá a llenar sus calles de cultura con la celebración de la sexta edición del Mes de las Artes Escénicas, una iniciativa que convertirá del 23 de julio al 21 de agosto distintos espacios públicos en escenarios al aire libre con una programación compuesta por siete espectáculos.

La programación comenzará el jueves con la compañía D’Click, especializada en circo contemporáneo y barra china.

El cartel del programa incluye propuestas de circo contemporáneo, clown, danza urbana, teatro gestual y marionetas, con compañías como Mundo Costrini, Ana F. Melero y Luna Sánchez, La Belle Epoque, Proyecto Kavauri y El Espejo Negro, formación histórica del teatro andaluz que cerrará el evento cultural el 21 de agosto con ‘La cabra’.

«San Pedro tiene una gran tradición de espectáculos de calle y este ciclo conserva ese espíritu, con compañías de prestigio y propuestas muy variadas para que cualquier persona encuentre su espectáculo», señala el director general de Cultura, José Antonio Moreno

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Las representaciones serán gratuitas y se celebrarán a las 20.30 o 21.00 horas.