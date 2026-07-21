Marbella tramita 357 actas por basura y residuos: el horario que hay que cumplir para evitar sanciones

La Policía Local de Marbella tramitó un total de 357 actas de infracción relacionadas con la limpieza viaria y la gestión de residuos entre enero y junio de 2026. La conducta más habitual volvió a ser depositar la basura fuera del horario establecido, una práctica que concentró 270 denuncias, más del 75% del total.

Los controles se desarrollaron en coordinación con la Delegación de Limpieza para comprobar el cumplimiento de la ordenanza municipal y de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Además de los horarios, los agentes vigilaron el abandono de residuos en lugares no autorizados, la manipulación de contenedores y otras conductas contrarias a la normativa.

Sacar la basura fuera de horario concentra 270 infracciones

De las 357 actas levantadas durante el primer semestre, 270 estuvieron motivadas por incumplir el horario para depositar los residuos domésticos. Esto supone que aproximadamente tres de cada cuatro infracciones detectadas por la Policía Local estuvieron relacionadas con esta conducta.

El portavoz policial, Miguel Ángel Benítez, señaló que «el incumplimiento del horario para depositar la basura continúa siendo la infracción más frecuente detectada por los agentes». No obstante, aseguró que durante este año «se aprecia una mayor concienciación ciudadana y un descenso de este tipo de conductas como consecuencia del trabajo de vigilancia desarrollado y del mayor conocimiento de la normativa por parte de vecinos y establecimientos».

Depósitos ilegales y manipulación de contenedores en Marbella

El segundo grupo de infracciones estuvo relacionado con el depósito de residuos en lugares no autorizados, con 25 actas. A ellas se sumaron diez denuncias por manipular contenedores y otras 52 vinculadas a diferentes incumplimientos recogidos en la legislación sobre residuos.

En el conjunto de 2025, la Policía Local tramitó 839 expedientes por infracciones de limpieza y gestión de residuos. Las labores de inspección corresponden tanto al conjunto de los agentes, dentro de sus funciones como policía administrativa, como de manera específica a la Unidad Administrativa.

Las zonas de Marbella con más infracciones por residuos

Las áreas con mayor incidencia en Marbella se localizan en Antonio Belón, el Puerto Deportivo, El Faro, las calles Virgen del Pilar, Los Naranjos y Benalmádena, la avenida Europa, la avenida Camilo José Cela y el polígono industrial La Ermita.

En San Pedro Alcántara, la Policía Local detectó una mayor concentración de estas prácticas en la avenida Oriental, la avenida Lope de Mena, la calle Pepe Osorio, la avenida Pablo Ruiz Picasso, la plaza Mariano Díaz Alonso, la avenida Julio Iglesias y el polígono industrial.

Horario para tirar la basura en Marbella

La ordenanza municipal establece diferentes horarios para depositar los residuos domésticos en función de la época del año. Entre abril y octubre, la basura debe llevarse a los contenedores entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Durante el resto del año, la franja permitida comienza una hora antes, por lo que los residuos domésticos pueden depositarse entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Los horarios que deben tenerse en cuenta son los siguientes:

De abril a octubre: de 20:00 a 23:00 horas.

de 20:00 a 23:00 horas. De noviembre a marzo: de 19:00 a 23:00 horas.

de 19:00 a 23:00 horas. Depósito de vidrio: prohibido entre las 22:00 y las 8:00 horas.

prohibido entre las 22:00 y las 8:00 horas. Residuos de recogida selectiva: sin limitación horaria, siempre que no se ocasionen molestias a los vecinos.

Cómo solicitar la recogida de muebles y enseres

Los muebles, electrodomésticos y otros enseres no deben abandonarse directamente junto a los contenedores. Antes de sacarlos a la vía pública es necesario avisar al servicio municipal de recogida de muebles y enseres.

La retirada debe solicitarse previamente a través del teléfono 952 768 720. Una vez concertado el servicio, los residuos deberán depositarse siguiendo las indicaciones facilitadas para evitar que permanezcan en la calle fuera del periodo previsto para su recogida.

Puntos limpios disponibles en Marbella y San Pedro

Marbella cuenta además con una red de puntos limpios fijos distribuidos por Las Chapas, Marbella Este, Marbella Oeste, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara. La ubicación concreta de cada instalación puede consultarse en la página web municipal.

El depósito municipal de residuos, ubicado en la calle Carbón del polígono La Ermita, permite entregar aparatos electrónicos, pinturas, luminarias, baterías, escombros procedentes de pequeñas obras y otros residuos especiales que no deben arrojarse a los contenedores convencionales.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El portavoz de la Policía Local destacó «la vital importancia del trinomio ciudadano-servicio de limpieza-policía» para garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar el abandono de residuos en la vía pública.

Benítez subrayó que respetar los horarios, utilizar correctamente los contenedores y recurrir a los servicios municipales de retirada constituye «una responsabilidad compartida y fundamental para que Marbella continúe avanzando como una ciudad más limpia, ordenada y sostenible».