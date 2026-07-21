Tradiciones
Nueva Andalucía celebrará su feria desde el jueves hasta el domingo
El pregonero del evento será el artista local Juan de Lola, muy vinculado al distrito
El distrito de Nueva Andalucía celebrará desde el jueves hasta el domingo su feria con un programa que incluye con más de 50 actividades para todos los públicos.
El evento, que tendrá lugar en la finca La Caridad, incluirá el pregón del artista local Juan de Lola, actuaciones musicales, el tradicional Domingo Rociero y propuestas infantiles y para las personas mayores.
La programación comenzará con la tradicional coronación e imposición de bandas a las reinas, damas y reyes; la inauguración oficial del recinto ferial; y el pregón a cargo de Juan de Lola, seguido de las actuaciones de la academia de baile de Eli García y del Dúo Arenal.
«Supone un honor dirigirse a un enclave con el que mantengo una estrecha vinculación personal y familiar», señala de Lola.
El viernes continuará con el inicio de las actividades del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía y con una nueva edición de las horas sin ruido, una iniciativa que volverá a desarrollarse desde las 19.00 horas en la zona de las atracciones para favorecer el disfrute de personas con sensibilidad sensorial, además de las puestas en escena del Dúo Maverick y el Dúo Arenal.
El Domingo Rociero reunirá a vecinos y visitantes en torno a la misa, la convivencia en la caseta de los mayores y las actuaciones musicales y de academias de baile, además de la elección de Miss y Míster Domingo Rociero.
La jornada coincidirá igualmente con el Día del Niño, con precios especiales en las atracciones.
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