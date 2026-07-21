El PSOE contrapone las inversiones del Gobierno con el "abandono" de la Junta en Marbella y San Pedro

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha cifrado en más de 125 millones de euros la inversión del Gobierno de España en una decena de actuaciones en Marbella y San Pedro Alcántara. El dirigente socialista ha contrapuesto este desembolso con lo que considera un «abandono total» por parte de la Junta de Andalucía.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes junto a las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía, Aguilar ha defendido que las inversiones estatales se traducen en proyectos «concretos, constantes y que los vecinos pueden ver, tocar y disfrutar».

El dirigente socialista ha estado acompañado por la portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado recursos para una decena de proyectos en el municipio, mientras que, según ha denunciado, el Ejecutivo andaluz continúa sin ejecutar algunas de sus principales actuaciones comprometidas.

Entre las inversiones estatales, Aguilar ha citado la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, la residencia de mayores del Trapiche, la instalación de pantallas acústicas en la A-7, la naturalización del río Guadaiza y las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía.

Esta última actuación cuenta con un presupuesto próximo a los 11,5 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta alrededor de 9,5 millones mediante fondos europeos, lo que supone aproximadamente el 85% del coste total, según los datos ofrecidos por el PSOE.

«Son los mismos fondos que el PP intentó torpedear y que ahora permiten sacar adelante inversiones necesarias para Marbella y San Pedro», ha afirmado Aguilar.

Críticas a los proyectos pendientes de la Junta

El secretario general del PSOE malagueño ha cuestionado la ausencia de avances en las inversiones autonómicas previstas para Marbella y San Pedro.

«¿Dónde está el Gobierno de Juanma Moreno? Ninguna de las inversiones que la Junta se comprometió a realizar se ha iniciado ni aparece presupuestada», ha sostenido.

Como ejemplo, ha mencionado la Ciudad de la Justicia de Marbella, una actuación que, según ha criticado, se anuncia cada año sin que se hayan producido avances. Aguilar ha anunciado además que el PSOE volverá a llevar al Parlamento de Andalucía las reivindicaciones del municipio en materia educativa, movilidad, infraestructuras judiciales y residencia pública.

El estadio de atletismo sigue en obras

Por su parte, Isabel Pérez ha recordado que en los terrenos de Nueva Andalucía ya existía un complejo deportivo con pista de atletismo, campo de fútbol y piscina, por lo que la actuación no supone la creación de una instalación completamente nueva.

La portavoz socialista ha señalado que el proyecto fue anunciado en 2022 con el compromiso de finalizarlo durante el verano de 2023, aunque las obras continúan en marcha en 2026. «Ángeles Muñoz volvió a prometer una actuación sin saber de dónde iba a sacar el dinero y, una vez más, ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que aporte los recursos necesarios para terminarla», ha asegurado.

Pérez también ha advertido de que la pista no podrá ser homologada para celebrar competiciones completas al no incluir espacios para modalidades de lanzamiento como la jabalina. «Marbella necesita unas instalaciones deportivas completas, preparadas para nuestros atletas y capaces de albergar campeonatos», ha defendido.

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La portavoz del PSOE ha lamentado asimismo que el municipio siga sin disponer de un estadio de fútbol, una piscina olímpica o una pista de atletismo plenamente homologada. «Los datos son claros: quien está invirtiendo en Marbella y San Pedro es el Gobierno de España. Mientras tanto, la aportación de la Junta de Andalucía es prácticamente inexistente y el Ayuntamiento termina asumiendo competencias que corresponden al Gobierno autonómico», ha concluido.